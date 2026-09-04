Daños materiales en choque sobre Río Santiago
El incidente ocurrió cerca de las 11:00 horas en dirección al poniente
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Únicamente daños materiales se registraron en una salida de camino en el bulevar Río Santiago, a la altura de la colonia Campestre, con dirección al poniente.
El reporte fue cerca de las 11:00 de la mañana, cuando el vehículo Buick era conducido sobre el bulevar, al salir de un encharcamiento, el conductor pierde el control hacia su izquierda para chocar con la guarnición, terminando en el área verde y con la suspensión dañada.
El incidente vial no dejó personas lesionadas, solo daños materiales en la suspensión y el frente del auto.
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