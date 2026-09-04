logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Fotogalería

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Daños materiales en choque sobre Río Santiago

El incidente ocurrió cerca de las 11:00 horas en dirección al poniente

Por Pulso Online

Septiembre 04, 2026 11:32 a.m.
A
Daños materiales en choque sobre Río Santiago
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Únicamente daños materiales se registraron en una salida de camino en el bulevar Río Santiago, a la altura de la colonia Campestre, con dirección al poniente.

      El reporte fue cerca de las 11:00 de la mañana, cuando el vehículo Buick era conducido sobre el bulevar, al salir de un encharcamiento, el conductor pierde el control hacia su izquierda para chocar con la guarnición, terminando en el área verde y con la suspensión dañada.

      El incidente vial no dejó personas lesionadas, solo daños materiales en la suspensión y el frente del auto. 

      LEA TAMBIÉN

      "Amparo vs. obra en Río Santiago sigue abierto", dice Cambio de Ruta

      Señala Cambio de Ruta que queja contra deforestación que causó sigue pendiente

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Daños materiales en choque sobre Río Santiago
      Daños materiales en choque sobre Río Santiago

      Daños materiales en choque sobre Río Santiago

      SLP

      Pulso Online

      El incidente ocurrió cerca de las 11:00 horas en dirección al poniente

      Motociclista choca por alcance en Circuito Potosí
      Motociclista choca por alcance en Circuito Potosí

      Motociclista choca por alcance en Circuito Potosí

      SLP

      Pulso Online

      Paramédicos valoraron al conductor de la moto sin necesidad de traslado hospitalario

      Termina fuera de su auto y se salva tras volcar en Tamuín
      Termina fuera de su auto y se salva tras volcar en Tamuín

      Termina fuera de su auto y se salva tras volcar en Tamuín

      SLP

      Huasteca Hoy

      Un vehículo compacto se fue hacia una zanja cerca del anuncio de bienvenida sal municipio

      Escapan hombres armados tras persecución en Valles
      Escapan hombres armados tras persecución en Valles

      Escapan hombres armados tras persecución en Valles

      SLP

      Huasteca Hoy

      Guardia Civil Estatal y fuerzas militares realizaron el operativo tras detectarlos a bordo de un camioneta