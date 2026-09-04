Vive Latino lleva su identidad mexicana a Zaragoza

Zaragoza, España.- El Vive Latino, uno de los festivales surgidos en México con mayor reconocimiento internacional, celebra este 4 y 5 de septiembre su quinta edición en España, con los 15 mil abonos de fin de semana agotados.

El encuentro se realiza en el Espacio Expo de Zaragoza, donde la propuesta musical mexicana comparte tres escenarios con artistas de España y otros países de América Latina.

La organización informó que, después de completar el aforo destinado a los abonos, únicamente quedaron disponibles las últimas entradas para jornadas individuales.

Entre los representantes mexicanos se encuentran Julieta Venegas, Ed Maverick, Plastilina Mosh, División Minúscula y Daniela Spalla. El programa también incluye a Amaia, Loquillo, Rigoberta Bandini, Guitarricadelafuente, La M.O.D.A., Rawayana, Esteman y M-Clan.

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Julieta Venegas participa en la primera jornada de actividades. La cantante ligada a Tijuana comparte cartel con Amaia, Loquillo, Rigoberta Bandini, Rawayana y Ed Maverick.

La edición española del Vive Latino se estableció en Zaragoza en 2022 como una extensión del festival mexicano y desde entonces ha buscado conectar las escenas musicales de España y América Latina.

Durante las dos jornadas, el público encontrará propuestas de rock, pop, música alternativa y sonidos urbanos. Los conciertos estarán distribuidos en los escenarios Ámbar, Caja Rural de Aragón y Escena VL.

Te presentamos una fotogalería con el ambiente, los escenarios y algunos de los artistas que participan en la quinta edición del Vive Latino España.

El festival y las fechas pueden consultarse en su sitio oficial; el programa incluye más de 30 exponentes iberoamericanos, de acuerdo con la información difundida sobre el cartel de 2026.