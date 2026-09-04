Ferrari impone su ritmo en el primer libre de Monza

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Monza, Italia.- Ferrari comenzó al frente del Gran Premio de Italia de Fórmula Uno, después de que Charles Leclerc y Lewis Hamilton ocuparon los dos primeros lugares en el primer entrenamiento libre disputado este viernes en el circuito de Monza.

Leclerc completó su mejor vuelta en un minuto, 23 segundos y ocho milésimas. El piloto monegasco superó por 173 milésimas a Hamilton, su compañero de equipo. Ambos registraron sus tiempos con neumáticos de compuesto medio.

El británico George Russell, de Mercedes, concluyó tercero, a 304 milésimas del líder y con neumáticos blandos. El neozelandés Liam Lawson ocupó la cuarta posición con Red Bull, mientras que Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, terminó quinto.

Ferrari disputa su carrera de casa en un fin de semana dedicado a recordar el trigésimo aniversario del debut de Michael Schumacher con la escudería italiana.

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El argentino Franco Colapinto colocó su Alpine en la novena posición. Completó 27 vueltas y finalizó a un segundo del registro conseguido por Leclerc.

Los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso tuvieron una sesión más complicada. El piloto de Williams terminó decimosexto, a 1.819 segundos, mientras que el integrante de Aston Martin se ubicó en el lugar 21, a tres segundos del líder.

Alonso utilizará este fin de semana un casco en homenaje al expiloto español Adrián Campos, quien fue su primer representante. El asturiano ha ganado dos veces en Monza, en las temporadas 2007 y 2010.

Sergio Pérez no participó en la práctica debido a que su monoplaza de Cadillac fue conducido por el piloto de pruebas estadounidense Colton Herta. Una incidencia de Herta provocó una bandera roja cuando restaban 40 minutos para concluir la sesión y le impidió regresar a la pista.

Otros pilotos de reserva también participaron en el entrenamiento. Ayumu Iwasa condujo el Red Bull de Max Verstappen y terminó decimoséptimo; Paul Aron fue décimo con el Alpine de Pierre Gasly, y Luke Browning ocupó el decimoquinto puesto con el Williams de Alex Albon.

La jornada se desarrolló bajo una alerta por calor extremo. La temperatura superó los 32 grados centígrados y se esperaba que aumentara durante el segundo entrenamiento libre, programado para las 16:00 horas locales.