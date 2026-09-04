Entérate | Las horas de más carga vehicular en la capital

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Aunque el regreso a clases provocó un fuerte incremento en la circulación vehicular en la capital potosina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reportó que durante la primera semana del ciclo escolar no se registró un aumento significativo en los accidentes de tránsito.

El titular de la corporación, Juan Antonio Villa Gutiérrez, informó que fueron atendidos 12 incidentes viales, ninguno de ellos con consecuencias graves.

El funcionario explicó que desde el lunes se puso en marcha el operativo "Regreso a Clases Seguro", mediante el cual elementos de Policía Vial reforzaron la vigilancia y el control del tránsito en avenidas de alta afluencia como Salvador Nava, Carranza, Pedro Moreno, Damián Carmona, Hernán Cortés y Fray Diego de la Magdalena, con el objetivo de agilizar la movilidad en los horarios de mayor demanda.

Villa Gutiérrez señaló que el flujo vehicular prácticamente se duplicó respecto al periodo vacacional. Indicó que durante algunos días de vacaciones la afluencia rondaba apenas el 30 por ciento, mientras que con la reactivación de escuelas, comercios y transporte público la movilidad regresó a niveles habituales. Añadió que el mayor impacto se observó con el retorno de estudiantes de educación básica, ya que universidades y preparatorias habían retomado actividades semanas antes.

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Las horas con mayor carga vehicular se concentran entre las 6:30 y las 8:00 de la mañana, así como entre la 1:30 y las 3:30 de la tarde, cuando coinciden las salidas escolares.

Un tercer pico de movilidad se presenta a partir de las 7:30 de la noche, de acuerdo con los monitoreos realizados por la corporación.

Respecto a las infracciones de tránsito, el secretario indicó que durante esta primera semana la estrategia se enfocó en ordenar la circulación y evitar dobles o terceras filas en las inmediaciones de planteles ubicados en zonas como Carranza, Arista y Benigno Arriaga. Sin embargo, advirtió que a partir de la próxima semana comenzará la aplicación formal del reglamento de tránsito para quienes continúen estacionándose en lugares prohibidos o generando bloqueos en los accesos escolares.