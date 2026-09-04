logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Fotogalería

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Informe acusa de malversación a exsecretaria de Trump

Una investigación interna señala que Lori Chavez-DeRemer utilizó recursos y personal público para asuntos privados

Por EFE

Septiembre 04, 2026 11:40 a.m.
A
Informe acusa de malversación a exsecretaria de Trump
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Washington.- Una investigación interna del Departamento de Trabajo de Estados Unidos señaló a su extitular Lori Chavez-DeRemer por presunto uso indebido de fondos públicos, consumo de alcohol en su oficina y asignación de tareas personales a integrantes de su equipo.

      El informe fue divulgado este viernes por medios estadounidenses como CNNThe Washington Post. Según sus conclusiones, la exfuncionaria habría aceptado regalos costosos sin notificarlos debidamente y cubierto viajes privados con recursos públicos.

      La investigación también refiere que Chavez-DeRemer mantuvo una relación considerada inapropiada con un supervisor de su equipo de seguridad.

      De acuerdo con el documento, durante su gestión prevaleció un ambiente laboral descrito como "tóxico, intimidante y humillante". Los investigadores también identificaron un patrón recurrente de viajes personales presentados como actividades de la agenda oficial.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En uno de los casos documentados, la entonces secretaria habría ordenado a una asistente trasladarse en un vehículo oficial hasta su domicilio para realizar labores domésticas, entre ellas acomodar ropa, vestidos, zapatos y bolsos.

      El informe agrega que Chavez-DeRemer consumía alcohol con frecuencia durante la jornada y pedía a integrantes de su personal que compraran bebidas para ella.

      Chavez-DeRemer fue la única integrante hispana del gabinete del presidente Donald Trump. Asumió la Secretaría de Trabajo al comenzar el segundo mandato del republicano y dejó el cargo el 20 de abril, después de poco más de un año.

      Su salida ocurrió mientras la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo realizaba la investigación, iniciada a partir de una denuncia interna.

      El esposo de la exfuncionaria, Shawn DeRemer, también fue acusado de agresión sexual y, según The New York Times, tuvo prohibido ingresar a la sede de la dependencia. La investigación penal relacionada con esos señalamientos fue archivada.

      Después de la salida de Chavez-DeRemer, Keith Sonderling fue designado secretario interino de Trabajo.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Informe acusa de malversación a exsecretaria de Trump
      Informe acusa de malversación a exsecretaria de Trump

      Informe acusa de malversación a exsecretaria de Trump

      SLP

      EFE

      Una investigación interna señala que Lori Chavez-DeRemer utilizó recursos y personal público para asuntos privados

      "Las Malvinas son argentinas"
      "Las Malvinas son argentinas"

      "Las Malvinas son argentinas"

      SLP

      AP

      Javier Milei sancionará a empresas que operen en las islas e instalará una base naval

      Argelinos luchan vs incendios mortales
      Argelinos luchan vs incendios mortales

      Argelinos luchan vs incendios mortales

      SLP

      AP

      El presidente Tebboune pide se restablezca la pena de muerte para los pirómanos

      EU impone más sanciones a Cuba
      EU impone más sanciones a Cuba

      EU impone más sanciones a Cuba

      SLP

      AP

      Mientras se profundizan las crisis en la isla