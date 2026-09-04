Georgina Rodríguez desfila con traje oscuro en Venecia

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Venecia, Italia.- Georgina Rodríguez figuró entre las invitadas a la alfombra roja de la Mostra de Venecia, celebrada este viernes frente al Palacio del Cine del Lido.

La modelo e influencer hispano-argentina acudió como parte de la delegación de Chanel, en la que también participó la actriz francesa Marion Cotillard.

Para su aparición, Rodríguez eligió un traje oscuro compuesto por una chaqueta y una falda tubo larga. Completó el atuendo con el cabello suelto.

Un día antes había sido fotografiada mientras recorría los canales de Venecia en un taxi acuático. En esa ocasión vistió pantalones de tiro alto en color marrón chocolate y una camisa satinada blanca abierta.

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La alfombra roja reunió a distintas personalidades de la moda durante la tercera jornada de competencia del festival cinematográfico.

El acto precedió la proyección de Mr. Nelson, Did You Kill People?, película del director japonés Shinya Tsukamoto que forma parte de la competencia por el León de Oro.