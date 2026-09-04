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México identifica a "El Pelón" como sucesor de "El Mencho"

Juan Carlos Valencia González tiene doble nacionalidad y una orden de extradición

Por EFE

Septiembre 04, 2026 11:43 a.m.
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México identifica a "El Pelón" como sucesor de "El Mencho"
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      Ciudad de México.- El Gobierno de México identificó a Juan Carlos Valencia González, alias "El Pelón", como el sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", al frente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

      Durante la conferencia presidencial realizada este viernes en Zacatecas, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que Valencia González tiene doble nacionalidad y cuenta con una orden de extradición.

      El funcionario recordó que, después de la muerte de "El Mencho", ocurrida en febrero, el Gabinete de Seguridad señaló a "El Pelón" como la figura que más destacaba entre los líderes regionales del CJNG.

      El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo identificó en julio como el nuevo dirigente de la organización criminal y sostuvo que tomó el control después de la muerte de su padrastro.

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      Las autoridades estadounidenses lo describen como un integrante de larga trayectoria dentro del grupo y señalan que anteriormente encabezó uno de sus brazos armados.

      El Departamento de Justicia y la Administración para el Control de Drogas (DEA) reiteraron el 5 de agosto que, según documentos judiciales e información de inteligencia, Valencia González asumió la dirigencia del CJNG.

      Washington aumentó de cinco millones a 25 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su arresto o condena. El Departamento de Estado ya ofrecía desde diciembre de 2021 una recompensa por el presunto narcotraficante, entonces identificado como integrante de alto rango del cártel.

      Las autoridades estadounidenses acusan a "El Pelón" de conspirar para fabricar y distribuir cocaína y metanfetamina destinadas a Estados Unidos, así como de utilizar armas de fuego en actividades relacionadas con el narcotráfico.

      "El Mencho" murió el 22 de febrero, después de resultar herido durante un operativo del Ejército y la Guardia Nacional para detenerlo en Tapalpa, Jalisco.

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