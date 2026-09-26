Prevé Galindo más cambios en panorama político rumbo a 2027

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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, consideró que el escenario político rumbo a la elección de 2027 todavía puede sufrir modificaciones, luego de la decisión del empresario Gerardo Sánchez Zumaya de retirar su aspiración a la gubernatura a través del Partido del Trabajo (PT).

Señaló que los movimientos continuarán debido a que los tiempos electorales se adelantaron y aún falta tiempo para que se definan las candidaturas.

Galindo sostuvo que de aquí a diciembre podrían registrarse nuevos cambios entre los partidos y aspirantes, por lo que, dijo, "no está nada escrito" y no puede considerarse definitivo el panorama rumbo al próximo proceso electoral. Añadió que este tipo de movimientos son consecuencia de que las definiciones políticas comenzaron con anticipación.

Sobre Morena, señaló que el partido también estaría a la espera de cómo termina de configurarse el escenario antes de concretar sus decisiones, mientras que respecto al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) indicó que, aunque existe un aspirante identificado, formalmente no ha presentado ninguna propuesta para la gubernatura.

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En cuanto a la salida de Sánchez Zumaya, el alcalde lo calificó como un "buen potosino" que intentó participar en la contienda y dijo desconocer las razones que lo llevaron a abandonar sus aspiraciones.

Consideró que se trata de una decisión personal y delicada, luego de que el empresario anunció el jueves que se retiraría del proyecto político para atender circunstancias personales y dedicar tiempo a su familia.

Galindo recordó que ha llamado a la participación política y reconoció que Sánchez Zumaya fue uno de quienes buscaron involucrarse en el proceso. "No sé cuáles fueron sus razones, pero espero que le vaya bien en la vida y que siga viendo a San Luis Potosí como lo ha visto últimamente", expresó.