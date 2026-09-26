MTV Video Music Awards 2026: detalles de la entrega de premios

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Una de las ceremonias con más tradición dentro de la industria de la música se llevará a cabo el día de mañana, los MTV Video Music Awards, los cuales llegan a su edición 42 con la presencia de importantes figuras, como la reina del pop Madonna.

Después de 23 años de no pisar el escenario de los MTV VMA's, Madonna regresa por todo lo alto liderando las nominaciones con 11 categorías, incluyendo Video del Año por "Confessions II – The Film"; seguida por Taylor Swift con 11, Sabrina Carpenter con nueve y Ariana Grande con ocho, demostrando todo el poder femenino en la música.

El anfitrión de esta ceremonia será el rapero Snoop Dogg, y los números musicales estarán a cargo de Madonna, Lisa, Raye, Sienna Spiro, GENER8ION junto a Yung Lean, Shaboozey con Gunna, Kacey Musgraves en un tributo a Dolly Parton, y Sombr y Teddy Swims en homenaje a George Michael.

Madonna y Taylor Swift protagonizan los MTV Video Music Awards 2023

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Sobre la presencia latina, México estará representado por la agrupación Fuerza Regida, quienes cuentan con dos nominaciones, Mejor Latin por "Tu Sancho" y Mejor Grupo, categoría que reúne diversos géneros musicales.

Así que para que puedan seguir en vivo la ceremonia, la cual se realizará desde el escenario del Peacock Theatre de Los Ángeles, California, el domingo 27 de septiembre; se transmitirá por el canal de MTV en el sistema de televisión de paga, y vía streaming en la plataforma de Paramount+ y Pluto TV, a partir de las 17 horas tiempo de la Ciudad de México.

Homenajes y reconocimientos en la gala

Los MTV Video Music Awards regresan a Los Ángeles después de nueve años de realizarse en Nueva York. La edición de este año tendrá como uno de sus momentos destacados el regreso de Madonna al escenario, 23 años después de su última presentación en estos premios, recordada por el beso que protagonizó junto a Britney Spears y Christina Aguilera.

Taylor Swift también tendrá un momento especial durante la ceremonia, pues será la primera persona en recibir el Artist Director Honors, reconocimiento que distingue a los artistas que han desarrollado una voz propia como directores.

Aunque se espera que Swift presente el videoclip de su nuevo sencillo, "Patient Zero", hasta el momento su actuación musical no ha sido confirmada por la producción.

La música en español también tendrá una presencia importante durante la gala. Karol G, Shakira, Bad Bunny y Rosalía figuran entre los nominados a Mejor Canción Latina, junto con Fuerza Regida, Ryan Castro, Kapo y GANGSTA.

Shakira compite con "Dai Dai", junto a Burna Boy, y "Choka Choka", su colaboración con Anitta; Karol G con "Papasito"; Rosalía junto a Yahritza Y Su Esencia con "La Perla", y Bad Bunny con "NUEVAYoL".

La ceremonia también rendirá homenaje a Dolly Parton, con una presentación encabezada por Kacey Musgraves, mientras que Raye, Sombr y Teddy Swims recordarán a George Michael.

Además, Nirvana recibirá el premio Michael Jackson Video Vanguard, aunque hasta el momento no se ha confirmado quién subirá al escenario para recibirlo en representación de la banda.

Los MTV VMAs han construido parte de su historia con presentaciones que se convierten en momentos memorables de la cultura pop, como Britney Spears con una serpiente durante "I'm a Slave 4 U", Michael Jackson junto a Slash o Lady Gaga con "Paparazzi".

La ceremonia también ha sido escenario de controversias, entre ellas cuando Kanye West interrumpió el discurso de Taylor Swift para defender a Beyoncé, o los enfrentamientos públicos entre Miley Cyrus y Nicki Minaj.