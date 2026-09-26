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Presentarán avances del proyecto 'Cruces Seguros'

Edgardo Jasso señaló que será durante una sesión de la Comisión de Policía Preventiva, prevista para el jueves

Por Rolando Morales

Septiembre 26, 2026 12:48 p.m.
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Presentarán avances del proyecto Cruces Seguros
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      A más de un año de la aprobación del proyecto Cruces Seguros, el Ayuntamiento de San Luis Potosí, presentará los avances de las intervenciones realizadas en los 13 puntos considerados prioritarios, informó el regidor Edgardo Jasso Puente, quien señaló que ya recibió información preliminar de las dependencias involucradas.

      Señaló que será durante una sesión de la Comisión de Policía Preventiva, prevista para el jueves posterior al informe municipal, cuando las direcciones involucradas presenten oficialmente el estado que guarda cada uno de los cruces.

      El regidor reconoció que los colectivos habían identificado principalmente la intervención física de la Glorieta Bocanegra, pero sostuvo que también se han realizado acciones en otros de los puntos contemplados. Explicó que las necesidades no son iguales en los 13 sitios, pues mientras algunos requieren señalética y tecnología, otros necesitan infraestructura como isletas, ampliaciones de banquetas, las llamadas "orejas", reductores de velocidad o simplemente delimitación y pintura de los cruces peatonales.

      Para transparentar el avance, propuso revisar los 13 cruces de manera individual y establecer un porcentaje de cumplimiento para cada uno, que permita identificar qué trabajos ya fueron ejecutados y cuáles permanecen pendientes. Añadió que las asociaciones civiles y colectivos serán invitadas a acompañar a las áreas de Seguridad y Protección Ciudadana, Obras Públicas y demás dependencias que intervienen en el programa.

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      Sobre los recursos, Jasso Puente estimó que actualmente existen alrededor de 12 millones de pesos destinados al proyecto, aunque aclaró que las dependencias también cuentan con presupuestos propios aprobados por el Cabildo que pueden utilizar para reforzar las intervenciones. Dijo que, por ahora, no sería necesaria una partida adicional o una modificación presupuestal, aunque ésta podría plantearse si posteriormente se requiere ampliar los recursos para completar las adecuaciones.

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