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Luisito Comunica revela deuda millonaria con Hacienda

Destacó la importancia de la inversión para afrontar obligaciones fiscales y evitar problemas

Por El Universal

Septiembre 26, 2026 01:15 p.m.
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Luisito Comunica revela deuda millonaria con Hacienda
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      El creador de contenido mexicano de 35 años, Luis Arturo Villar, mejor conocido en redes sociales como Luisito Comunica, viajó recientemente a España, para colaborar con algunas de las figuras públicas más reconocidas del país.

      Luisito Comunica y su experiencia con la deuda fiscal

      Durante su invitación al espacio The Wild Project del creador español Jordi Wild, el creador platicó un poco sobre algunas de sus experiencias más peligrosas al documentar distintos lugares del mundo que marcaron su carrera como creador.

      Además, reveló que una de las experiencias que enfrentó en su trayectoria con sus obligaciones fiscales, en relación con el pago de una deuda millonaria con Hacienda hace algunos años, debido a la mala gestión de un contador.

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      Detalles de la deuda y acuerdo con el SAT

      ¿Qué reveló el creador de contenido mexicano?

      En la charla, el creador explicó que, aunque siempre tuvo la intención de cumplir con su pago de impuestos, se enteró más tarde de la deuda millonaria que cargaba, tras ser citado a una auditoría por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

      "Mi deuda era millonaria. Esa vez sí que la sudé", instó el influencer poblano. No obstante, señaló que, aunque la cantidad por la multa y la deuda representó un impacto significativo en sus finanzas, no dejó sus bolsillos completamente vacíos, pues logró saldarla con los recursos obtenidos de sus fondos de inversión y cajas de ahorro.

      "Yo la verdad si tengo el gran privilegio que, desde que empecé a ganar dinero la verdad es que empecé a invertir, y me ha ido saludable", mencionó. Fue así que, Luis contó que logró llegar a un acuerdo con la autoridad fiscal para cubrir la deuda, pagándola en un lapso de 10 meses a través de un plan de pago.

      Durante su conversación con el español también reflexionó sobre la evolución de las redes sociales, los creadores de contenido que han logrado sobrevivir a los cambios de las plataformas digitales y el declive o la superficialidad de algunos influencers de la nueva generación.

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