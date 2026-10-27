Vinculan a Tom Brady con Candice Swanepoel

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Tom Brady, exjugador de la NFL, podría haber iniciado una nueva relación sentimental, cuatro años después de su divorcio con la modelo Gisele Bündchen. Recientes informes de las revistas "Us Weekly" y "People" sugieren que Brady ha estado saliendo durante varios meses con Candice Swanepoel, reconocida modelo de Victoria's Secret. A pesar de la creciente atención mediática, ambos han optado por mantener su relación en un bajo perfil.

Según fuentes cercanas a la pareja, Swanepoel ha mostrado cautela al compartir detalles sobre su vida personal. Se ha afirmado que han hecho esfuerzos significativos para evitar ser descubiertos durante sus encuentros, lo que refleja su deseo de privacidad en esta nueva etapa de sus vidas. La proximidad geográfica, ya que ambos residen en Miami, ha facilitado que puedan organizar su tiempo y disfrutar de momentos juntos. Hasta el presente, ni Swanepoel ni Brady han confirmado oficialmente su romance, lo que ha alimentado las especulaciones sobre su relación.

Candice Swanepoel, originaria de Sudáfrica, comenzó su carrera como modelo a la temprana edad de 15 años tras ser descubierta por un cazatalentos. Su trayectoria la llevó a mudarse a Europa y, poco después, a Nueva York, donde consolidó su carrera en la industria de la moda. Hizo su debut en las pasarelas en septiembre de 2005 y, desde entonces, ha trabajado con marcas de renombre, incluyendo Gucci y Oscar de la Renta. Un hito significativo en su carrera ocurrió en 2013, cuando presentó el Fantasy Bra, valorado en 10 millones de dólares. Además de su labor como modelo, Swanepoel ha emprendido proyectos empresariales, destacándose como diseñadora con el lanzamiento de su propia marca de trajes de baño, Tropic of C.

En su vida personal, Swanepoel tuvo una relación prolongada con el modelo brasileño Hermann Nicoli, con quien estuvo comprometida y tuvo dos hijos. Por su parte, Tom Brady estuvo casado más de una década con Gisele Bündchen, con la que anunció su separación en 2022. Antes de la relación con Swanepoel, Brady fue vinculado con Irina Shayk y la influencer Alix Earle. La evolución de su vida amorosa se sigue vigilando de cerca, mientras que los rumores sobre su relación actual continúan en aumento.

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