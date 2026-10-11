Almodóvar y Sofia Coppola, comparten su visión en el cine

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NUEVA YORK.- Los directores Pedro Almodóvar y Sofia Coppola protagonizaron un distendido coloquio en el Festival de Cine de Nueva York (NYFF), donde repasaron su visión de la dirección cinematográfica, debatieron sobre las adaptaciones literarias y la entrada de coordinadores de intimidad en los rodajes, y compartieron anécdotas de su trayectoria ante un auditorio entregado.

El cineasta manchego fue contundente respecto a la escritura cinematográfica y sentenció que "nunca es buena idea" colaborar directamente con el autor de una novela al adaptarla a la gran pantalla.

Coppola coincidió al recordar cómo afrontó la adaptación de ´The Virgin Suicides´ con el escritor Jeffrey Eugenides: "Me reuní con él para pedírselo y le envié mi guion. Al principio no le convenció del todo y me hizo comentarios; comprendí que era su criatura".

"Pero con el tiempo lo entendió y quedó muy contento con el resultado. Al adaptar, uno debe cambiar cosas para llevarlo al lenguaje cinematográfico", recordó la directora.

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Almodóvar, argumentó que el cine y la literatura son "disciplinas distintas" y que el realizador requiere total libertad de reinterpretación para no sentirse atado o con la impresión de estar "traicionando" al creador original.

En materia literaria, Almodóvar desveló que está inmerso en la lectura de ´Cosamala´, de la escritora española Alana S. Portero, ambientada en la Guerra Civil española, y de ´Peces´, de Eva Baltasar.

Respecto a esta última, centrada en una relación lésbica intensa, confesó que le atrae llevarla a la pantalla, aunque admitió dudas sobre si hoy encontraría actrices "con la valentía que demostraron Léa Seydoux y Adèle Exarchopoulos en ´La vida de Adèle´ para rodar ese tipo de secuencias.

Abdellatif Kechiche, el director francés de ´La vida de Adèle´, ganó el máximo galardón en Cannes en 2013, pero luego fue investigado por agresión sexual.

Poco después de ese rodaje, ambas actrices denunciaron el carácter tiránico del director y que exigiera cientos de tomas para una misma escena.

La conversación derivó hacia la incorporación de coordinadores de intimidad y entrenadores de interpretación (coaches) en los rodajes modernos.

Almodóvar apuntó con humor que el vínculo entre el director y los actores ya es un "trío", pero que sumar mediadores lo transforma en un "cuarteto" que puede obstaculizar la visión creativa si surgen discrepancias de criterio.