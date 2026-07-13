Paola Rojas revela propuesta indecorosa de Maradona en Brasil

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Diego Armando Maradona es una de las figuras más trascendentales del deporte universal. El "Pelusa" pasó de las canchas de tierra de los barrios humildes a convertirse en un ídolo planetario.

Maradona no solo jugaba al futbol: lo reinventaba con una mezcla única de gambeta, visión, liderazgo y audacia. Su vida dentro y fuera de la cancha estuvo marcada por luces deslumbrantes y sombras profundas, pero su huella en el balompié es imborrable.

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Su importancia en el futbol mundial trasciende estadísticas y trofeos. Maradona simboliza la genialidad individual en el balompié. Capaz de decidir partidos él solo, elevó su talento a la categoría de arte.En el terreno de juego, dos acciones suyas en el Mundial de México 1986 quedaron grabadas para siempre en la memoria. Primero, el polémico "Gol de la Mano de Dios" ante Inglaterra, donde utilizó su puño para enviar el balón al fondo de la red. Después, protagonizó "El Gol del Siglo": recibió el balón en su propio campo, eludió a seis rivales ingleses en una corrida de más de 60 metros y definió ante el arquero.Su legado en las Copas del Mundo es tan poderoso que, para muchos, sigue siendo el estándar con el que se mide a cualquier otra estrella.Sin embargo, a lo largo de su carrera, el '10' también acumuló varias situaciones que colocaron su figura bajo las sombras, bajo la crítica y bajó el juicio de cientos de aficionados y especialistas.-----¿Cómo fue el episodio que sufrió Paola Rojas con Diego Armando Maradona?Recientemente, la periodista mexicana Paola Rojas destapó un episodio que se une a esa lista negra que marcaron la vida del Pelusa, aún ya después de fallecido, el cual ha generado bastantes reacciones a través de las redes sociales.Durante una charla con el también comunicador José Ramón Fernández, Paola Rojas reconoció la importancia de Maradona en la historia del futbol mundial, pero como preámbulo de la aterradora historia que le tocó vivir frente a la leyenda de la Albiceleste."No le regateo nada y lo exalto como la gran figura del futbol que fue; sin embargo, para mi fue una gran desilusión, cuando en el Mundial de Brasil yo insistí en tener una entrevista con él", comenzó Rojas."Una vez en el elevador nos toca estar juntos, con su gente, siempre muy blindado y le reitero: 'Diego, estoy intentando una entrevista contigo, me encantaría, soy periodista mexicana'", platicó Paola Rojas, al tiempo que tomaba un poco el aire, en evidente muestra de la incomodidad que le genera recordar el desagradable momento."Yo sé que es un ídolo, pero así fue y lo cuento porque es parte de lo que nos enfrentamos las mujeres en este esfuerzo por hacer periodismo y por compartir lo que ocurre. Me dijo: 'Yo sí quiero platicar contigo, pero en mi habitación... desde luego dejé de insistir, no me interesó más hacer esa entrevista", reveló.