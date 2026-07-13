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Tom Cruise sorprende en tráiler de Digger con nuevo look

La película Digger, dirigida por Iñárritu, aborda un desastre ecológico con humor negro y crítica política.

Por El Universal

Julio 13, 2026 01:09 p.m.
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Tom Cruise sorprende en tráiler de Digger con nuevo look
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      Warner Bros. lanzó el primer tráiler de "Digger" ("Cavador"), la nueva película dirigida por el cineasta mexicano Alejandro G. Iñárritu, que marca su regreso al cine en inglés desde "Revenant" ("El renacido") y reúne por primera vez al director con Tom Cruise.


      El avance muestra al actor de "Misión Imposible" interpretando a Digger Rockwell, un poderoso multimillonario cuya empresa habría provocado un desastre ecológico capaz de desencadenar una crisis global. La película llegará a los cines el próximo 2 de octubre.

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      Lejos del héroe de acción al que el público está acostumbrado, Tom Cruise aparece con prótesis, sobrepeso, cabello canoso y un marcado acento sureño para dar vida a un personaje descrito como "el hombre más poderoso del mundo", pero también como el principal responsable del caos que amenaza al planeta.
      -----¿De qué trata "Digger"?
      De acuerdo con la sinopsis oficial, Digger Rockwell inicia una frenética carrera para convencer al mundo de que puede convertirse en el salvador de la humanidad, mientras intenta contener las consecuencias del desastre ambiental que él mismo habría provocado.
      El tráiler deja claro desde los primeros segundos el tono de la película. "Todo cambia. Un día eres un rey. Al siguiente, solo eres cenizas en una caja", dice el personaje de Tom Cruise antes de que la historia escale hacia una crisis internacional.
      Uno de los momentos centrales del avance ocurre cuando Digger minimiza el desplazamiento de un glaciar en Groenlandia, pese a que el fenómeno amenaza con tener consecuencias irreversibles. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, interpretado por John Goodman, le exige encontrar una solución para evitar una catástrofe mundial.
      La propuesta mezcla humor negro, crítica política y desastre ambiental, una combinación que el propio Iñárritu ha descrito como "una comedia de proporciones catastróficas".
      Además de Tom Cruise y John Goodman, Digger cuenta con un elenco integrado por Riz Ahmed, Sandra Hüller, Jesse Plemons, Michael Stuhlbarg, Emma D'Arcy y Sophie Wilde.
      La producción fue filmada durante seis meses en el Reino Unido con fotografía de Emmanuel Lubezki, colaborador habitual de Iñárritu y ganador del Oscar por "Revenant", utilizando el formato VistaVision.
      Para Cruise, la película representa un cambio importante tras más de una década dedicada principalmente a franquicias como "Misión: Imposible" y "Top Gun", además de ser su primera colaboración con Warner Bros. desde que firmó un acuerdo para desarrollar y producir proyectos con el estudio en 2024.

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