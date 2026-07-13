La última vez que Neill interpretó a Alan Grant en "Jurassic Park"

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La muerte de Sam Neill marcó el adiós de uno de los rostros más emblemáticos de "Jurassic Park". Aunque el actor neozelandés construyó una carrera de más de cinco décadas en el cine y la televisión, fue el paleontólogo Alan Grant el personaje que definió buena parte de su trayectoria y al que interpretó por última vez en 2022 con "Jurassic World: Dominion", cerrando un ciclo que comenzó casi 30 años antes bajo la dirección de Steven Spielberg.

Su regreso fue uno de los momentos más esperados por los seguidores de la saga. La película reunió nuevamente a Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum, los protagonistas de la cinta original de 1993, en un encuentro que muchos consideraron una carta de amor a la primera entrega y un homenaje a los personajes que dieron origen a la franquicia.

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-----La última vez que Sam Neill encarnó a Alan GrantEn "Jurassic World: Dominion" (2022), en la historia Alan Grant ya no era el paleontólogo que recorría la isla Nublar sorprendiéndose con los dinosaurios. Tres décadas después, el personaje se había convertido en un reconocido investigador que seguía defendiendo la importancia de la paleontología en un mundo donde los dinosaurios ya convivían con los seres humanos.Su regreso ocurrió cuando la expansión de los dinosaurios fuera de las antiguas islas obligó a reunir a los protagonistas de "Jurassic Park". Grant unió fuerzas con Ellie Sattler (Laura Dern) e Ian Malcolm (Jeff Goldblum) para investigar una plaga de langostas gigantes modificadas genéticamente que amenazaba los cultivos del planeta y que podía desencadenar una crisis alimentaria mundial. La investigación los llevó hasta las instalaciones de Biosyn, donde volvieron a enfrentarse a dinosaurios y descubrieron un nuevo plan que ponía en riesgo tanto a la humanidad como a las especies prehistóricas.Uno de los aspectos más llamó la atención de la película de la saga de "Jurassic Park" fue el reencuentro entre Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum, quienes volvieron a compartir pantalla casi 30 años después de la primera película. En una entrevista con "The Hollywood Reporter", Neill recordó con cariño aquella experiencia, marcada además por el rodaje durante la pandemia de Covid-19: "La pasamos de maravilla. Me alegró hacerlo por varias razones. La primera fue volver a estar con mis viejos amigos, Laura y Jeff. Estuvimos encerrados en un hotel, en una tranquila zona rural de Inglaterra, y todos nos llevamos realmente muy bien", recordó el actor.La cinta también retomó la relación entre Alan Grant y Ellie Sattler (Laura Dern), un romance que había quedado inconcluso desde "Jurassic Park". Después de casi tres décadas, ambos personajes finalmente compartieron un beso, dando un cierre emocional a una historia que los seguidores de la saga esperaron durante años.Más allá de los efectos visuales que revolucionaron Hollywood y su aparición en la saga de "Jurassic Park", el legado de Sam Neill vivirá más allá de la pantalla gracias a sus fans y al streaming, donde podemos su imagen como paleontólogo seguirá presente en cada escena y que se recordada con cariño.