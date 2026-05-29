Abandonan vehículo volcado en Villa de Pozos
Se controló derrame de líquidos para evitar riesgos, sobre la calle Jocoyota
La Dirección de Protección Civil de Villa de Pozos informó que atendió un accidente vehicular sobre la calle Jocoyota, a la altura de Las Cruces, donde se localizó un vehículo volcado.
"Afortunadamente no se registraron personas lesionadas, ya que los ocupantes lograron salir por sus propios medios", reporta la corporación.
"Se procedió a cubrir con arena los líquidos derramados para prevenir riesgos, quedando el hecho a cargo de la Guardia Civil del Estado División Caminos, así como de la aseguradora del vehículo", concluye el comunicado.
Choque contra muro deja auto volcado en Circuito Potosí
El percance ocurrió a la altura del puente Peñasco; el conductor fue valorado por paramédicos y no requirió traslado
Redacción
