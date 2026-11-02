Ana Sofía Gutiérrez acusa fraude en La granja VIP tras eliminación de Pablo Montero

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 2 (EL UNIVERSAL).- Ana Sofía Gutiérrez, sobrina de Pablo Montero, sorprendió por arremeter contra la producción de "La granja VIP", cuando acudió a la gala de eliminación a la que fue invitada y es que, al ver que su tío había sido eliminado, no se quedó callada y aseveró que, a su parecer, la salida del cantante se debió a un favoritismo del reality al equipo contrario, "La resistencia", y aprovechó para desdeñar a la televisora.

Montero se convirtió en el octavo eliminado del reality; se debatió el lugar con Mario "Mono" Ozuna y, aunque el cantante, tomó con serenidad su salida, ese no fue el caso de Ana Sofi, la sobrina que lo defendió durante el debate que, cada domingo, se realiza entre los familiares y las amistades de los nominados.

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Y es que, desde minutos antes de que se conociera que Montero sería quien saldría de "La granja VIP", la joven ya había discutido con Azalia, que también se encontraba en la gala y a la que describió como una mujer "corriente", lo que desató la furia de la exgranjera."La gente está muy molesta porque no se está haciendo lo que el público dice, la gente está super sacada de onda porque no se están respetando los votos, de hecho, me sorprende muchísimo que esté aquí esta señora (Azalia), que es eliminada y, a ningún otro eliminado se le ha dado el lugar que se le está dando a ella, ¿por qué no invitaron a Kenny?", dijo la joven, mientras Azalia la veía con el ceño fruncido.Ana Sofía prosiguió:"Esta señora tan corriente y tan vulgar, que todo el mundo lo sabe"."Corriente y vulgar tú, mi amor", contestó "la Negra", como apodan a Azalia."No voy a hablar contigo porque yo sí tengo clase, soy una dama", dijo la sobrina de Pablo.Adal Ramones y Krystal Silva interrumpieron el pleito, para ir a comerciales, pero, Romina Marcos, la hija de Niurka, que también se encontraba la gala, aseguró en un comentario en Instagram, que la discusión no paró ahí."N'mbre y, afuera de cámaras, Azalia siguió peleando, estuvo buenísimo", escribió.Cuando parecía que la tensión en el estudio no podía aumentar más, Adal le dio -nuevamente- la palabra a Ana Sofi, para que opinara acerca de la eliminación de su tío y, sin titubear, la joven aseguro que se había tratado de un fraude, al mostrarse incrédula ante la idea de que "Mono" tuviera más votos que el cantante, ya que el deportista estaba siendo muy criticado en redes sociales y eran muchos los usuarios en redes que pedían su expulsión.A esto se sumó la idea que la joven tiene sobre la televisora, idea que dejó en evidencia tras el enojo que le causó la situación en el foro, pues dijo que, a su parecer, TV Azteca era una empresa que no estaba a la altura de la trayectoria y talento de Montero, lo que dejó atónitos no sólo a los conductores y críticos, sino a los demás invitados, que se encontraban sentados a sus costados."Yo esperaba que me callaran la boca, pero, definitivamente, se hizo lo que más le convenía a la producción, sabemos que tienen programas por delante y tienen que mantener, a mí me parece que, para TV Azteca, era un 'nice to have' tener a Pablo Montero, después de 25 años de trayectoria en otro lugar", indicó.Flor Rubio fue la primera en contestarle, explicándole que, "Mono" fue el único del equipo de "La resistencia" en ser nominado, por lo que, probablemente, todas las personas que le van a ese team votaron por él, en cambio, todos los demás nominados eran integrantes del team "Disfuncional", por lo que, sus seguidores, tuvieron que dividir sus votos por su favorito."No es TV Azteca, es el público el que decide y, eso, es importante respetarlo, porque es un programa con mucha seriedad y, con todo el cariño que le tenemos a Pablo, me parece muy injusto lo que dices, es el público el que finalmente decide y, las matemáticas, indican que 'Mono' estaba solo y, evidentemente, todos los integrantes del equipo de 'Mono' votaron por él", argumentó.Cuando la joven recibió a su tío en la gala, este, aún sin entender muy bien qué era lo que ocurría, recibió las siguientes palabras de Ana Sofía:"Qué bueno que te saliste porque te están haciendo mierd*".