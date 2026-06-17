ANDRÉS TOVAR ES VINCULADO A PROCESO

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Luego de que se diera a conocer su vinculación a proceso, el productor y conductor Andrés Tovar respondió públicamente a los señalamientos en su contra y aseguró que el caso deriva de un conflicto legal con Grupo Imagen, empresa en la que trabajó durante varios años y en la que creó, desarrolló y produjo más de 6 mil 300 horas de programas de televisión.

A través de sus redes sociales, el también esposo de la actriz Maite Perroni sostuvo que el origen de la disputa está relacionado con la defensa de sus derechos como autor y productor, y rechazó que haya cometido algún delito.

"Cuando exigir tus derechos se vuelve un delito. La verdad detrás de mi caso contra Imagen Televisión", escribió al inicio de su mensaje.

De acuerdo con la postura difundida por Tovar, el conflicto comenzó hace más de dos años, cuando buscó resolver mediante el diálogo diferencias relacionadas con el reconocimiento de su trabajo y sus derechos de autor. Según explicó, al no llegar a un acuerdo optó por emprender acciones por la vía civil.

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"Por defender mis derechos como autor y productor, hoy enfrento un proceso penal que considero injustificado", señaló.

El productor agregó que, después de intentar solucionar el tema de manera privada y posteriormente presentar una demanda civil, la respuesta fue una denuncia penal en su contra.