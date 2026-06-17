ANDRÉS TOVAR ES VINCULADO A PROCESO
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Luego de que se diera a conocer su vinculación a proceso, el productor y conductor Andrés Tovar respondió públicamente a los señalamientos en su contra y aseguró que el caso deriva de un conflicto legal con Grupo Imagen, empresa en la que trabajó durante varios años y en la que creó, desarrolló y produjo más de 6 mil 300 horas de programas de televisión.
A través de sus redes sociales, el también esposo de la actriz Maite Perroni sostuvo que el origen de la disputa está relacionado con la defensa de sus derechos como autor y productor, y rechazó que haya cometido algún delito.
"Cuando exigir tus derechos se vuelve un delito. La verdad detrás de mi caso contra Imagen Televisión", escribió al inicio de su mensaje.
De acuerdo con la postura difundida por Tovar, el conflicto comenzó hace más de dos años, cuando buscó resolver mediante el diálogo diferencias relacionadas con el reconocimiento de su trabajo y sus derechos de autor. Según explicó, al no llegar a un acuerdo optó por emprender acciones por la vía civil.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"Por defender mis derechos como autor y productor, hoy enfrento un proceso penal que considero injustificado", señaló.
El productor agregó que, después de intentar solucionar el tema de manera privada y posteriormente presentar una demanda civil, la respuesta fue una denuncia penal en su contra.
no te pierdas estas noticias
Biopic mexicano retratará la vida de Antonio Gaudí
El Universal
Producción conjunta entre Fábrica del Cine, Onza y Methos Media impulsa el proyecto.
Andrés Tovar enfrenta proceso legal por fraude en televisión
El Universal
Tovar, conocido por programas como Sale el Sol, enfrenta acusaciones en medio de conflicto con Imagen Televisión.
Cineastas jóvenes de internet irrumpen en Hollywood con éxito
AP
Películas como "Backrooms" y "Obsession" reflejan la nueva ruta digital hacia Hollywood.