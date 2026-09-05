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Fotos | Incendio consume un billar en Tamuín

Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro

Por Huasteca Hoy

Septiembre 05, 2026 11:44 a.m.
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Fotos | Incendio consume un billar en Tamuín
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      TAMUÍN.- Un incendio consumió por completo el billar "Alex", en el municipio de Tamuín; hasta el momento se desconocen las causas.

      Fue durante la madrugada del sábado cuando se reportó al Sistema de Emergencias 911 que había fuego en el mencionado establecimiento, ubicado sobre la calle Santos Degollado, entre 5 de Mayo y la avenida Pedro Antonio Santos, cerca de la zona centro.

      Por ello, se movilizaron Bomberos Voluntarios de Tamuín, quienes, con ayuda de vecinos del sector y de integrantes de la brigada contra incendios de la empresa Praderas Huastecas, lograron controlar la emergencia.

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      El incendio acabó con todo lo que había en el negocio; sin embargo, se evitó que las llamas se extendieran a las casas cercanas.

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