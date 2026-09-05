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Realizarán tercer peritaje tras explosión que mató policías

Buscan esclarecer el mecanismo de la detonación en la comunidad Cerrito de la Cruz

Por Rubén Pacheco

Septiembre 05, 2026 11:43 a.m.
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Realizarán tercer peritaje tras explosión que mató policías
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      Todavía hace falta un tercer peritaje para determinar el mecanismo utilizado en la explosión de un vehículo, cuya detonación causó la muerte de tres guardias civiles estatales cuando atendían un reporte el pasado 26 de julio en la comunidad Cerrito de la Cruz, ubicada en la delegación La Pila.

      Así lo informó María Manuela García Cáceres, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien refirió que el Ministerio Público a cargo de la investigación, ya cuenta con una hipótesis obtenida a partir de los resultados de los dos primeros dictámenes.

      Por ende, consideró que la investigación ministerial registra un avance considerable para esclarecer el crimen, donde también se detuvo a un presunto responsable.

      Exteriorizó que el tercer peritaje será realizado por personal especializado de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

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      "Sí, tenemos ya unos datos. Estamos todavía no culminamos el tema de las periciales, pero estamos muy adelantados", concluyó.

      En la explosión fallecieron los oficiales Michelle Stevens Martínez, Jesús Salazar Santos y Mariano Martínez Bautista, todos originarios de municipios de la región huasteca.

      Hasta el último reporte de la FGE y del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, se emitieron órdenes de aprehensión para arrestar a cuatro presuntos integrantes del crimen organizado por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

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