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La presencia del actor canadiense Keanu Reeves en una sucursal de Librerías Gandhi, ubicada al sur de la Ciudad de México, desató una ola de reclamos en plataformas digitales durante la tarde del martes 24 de noviembre.

Keanu Reeves firma novela en Librerías Gandhi sin convocatoria previa

De acuerdo con las publicaciones difundidas por la propia cadena de librerías en sus cuentas oficiales, el protagonista de producciones cinematográficas como "Matrix" y "John Wick" acudió de manera inesperada al establecimiento para convivir brevemente y firmar ejemplares de su novela "El libro de otro lugar".

Sin embargo, la falta de convocatoria previa provocó que miles de seguidores y clientes habituales manifestaran su molestia al enterarse del encuentro una vez que este había concluido.

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En los materiales audiovisuales y fotografías compartidos en las cuentas oficiales de Librerías Gandhi, se observa al actor recorriendo con tranquilidad la planta alta del recinto, saludando al personal y sentado frente a una mesa para autografiar diversos ejemplares sin aglomeraciones alrededor.

La cadena detalló que el histrión dejó copias firmadas disponibles para el público con existencias limitadas en su sucursal Mauricio Achar.

Reacciones y críticas por la dinámica del evento

Tras darse a conocer la noticia, los usuarios inundaron la sección de comentarios para cuestionar la organización del evento y señalar que la dinámica pareció dirigida exclusivamente a creadores de contenido.

Entre las reacciones, diversos internautas lamentaron la ausencia de difusión; mientras usuarios escribían: "se ve muy de nicho el evento, es una lástima que no tomen en cuenta a los que dejan el dinero: los fans y los lectores", otros usuarios coincidieron en señalar que asistieron únicamente invitados seleccionados y que resultó lamentable no avisar a los seguidores.

La visita del artista a la capital mexicana forma parte de su agenda musical en el país, ya que este miércoles 25 de noviembre se presenta como bajista junto a su banda de rock alternativo Dogstar en el Estadio Fray Nano, agrupación que funge como invitada en el espectáculo encabezado por A Perfect Circle.

Ante ello, varios seguidores apuntaron en redes sociales que la estancia del músico en la ciudad era pública, por lo que consideraron que existían condiciones para organizar una convivencia abierta.

Respecto a la obra autografiada, "El libro de otro lugar" (publicada originalmente en inglés en 2024 y editada en español por Océano Gran Travesía) es una novela de ciencia ficción escrita por Keanu Reeves en coautoría con el escritor británico China Miéville.

Según información editorial de Librerías Gandhi y Penguin Books, la historia expande el universo del cómic BRZRKR y profundiza en la travesía de Unute, un guerrero inmortal que busca comprender su existencia y encontrar la mortalidad.