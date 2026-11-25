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Laura Zapata acaba de ser enterada que Jessica "N", la enfermera que estaba a cargo del cuidado de su abuelita, doña Eva Mange, fallecida en 2022, podría cumplir su sentencia fuera de prisión, hecho con el que no está de acuerdo, ya que, en junio, un juez ya había dictaminado que la joven tenía que cumplir su condena en la cárcel.

Mange murió el 24 de junio de 2022, a sus 104 años; habían pasado alrededor de un año y cinco meses desde que había vuelto a vivir con la actriz, quien acondicionó su casa para que su abuela contara con los cuidados que su edad ameritaba pues, antes, había vivido en una casa de retiro en donde se le descuidó.

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En Le Grand Senior Living, doña Eva estuvo al cuidado de Jessica "N", quien fue declarada culpable -y sentenciada a cuatro años de prisión- por los delitos de negligencia, lesiones y omisión de cuidado, esto debido a que Mange presentaba varias llagas, en diferentes partes del cuerpo; la más grave, con una profundidad de alrededor de nueve centímetros.Aun cuando su abuelita ya había trascendido, Zapata siguió buscando justicia pues, como ha dicho muchas veces, no sólo busca que el daño sea resarcido de forma personal, sino que su insistencia tiene que ver con su deseo que ningún otro adulto mayor pase por la misma situación.Por ello, en junio de este año, cuando un juez condenó a Jessica "N" a cuatro años de prisión, la actriz señaló que, en lo sucesivo, la dignidad humana de personas de la tercera edad podría estar asegurada, mismo hecho por el que ahora, no está de acuerdo con que magistrados concedieran un amparo a la sentenciada, la cual busca cumplir su condena fuera de la cárcel."Tres magistrados dan la orden de que no se cumpla la orden del juez, modifican la sentencia del juez, porque yo me quede en que el juez había dicho que estaría cuatro años en la cárcel, sin ningún privilegio; los cuatro años los tiene que purgar en la cárcel, ella está evitando pisar la cárcel, que es donde tiene que estar", dijo a "Venga la alegría".La actriz también indicó que ya dejó escrito que ella no consiente la aprobación del amparo y, como consecuencia, ahora buscara apelar, en búsqueda de que la sentencia sea respetada."Voy a apelar esta resolución, en este emplazamiento que me dieron, yo puse con mi puño y letra que no estaba de acuerdo por lo hecho por los magistrados, entonces pedí que se le avisara a Jessica ´N´ que sigue siendo delincuente, la sentencia sigue en pie", precisó.