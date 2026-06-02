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ANUEL AA, OZUNA Y GRUPO FRONTERA EN EL FLOW FEST

Por El Universal

Junio 02, 2026 03:00 a.m.
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ANUEL AA, OZUNA Y GRUPO FRONTERA EN EL FLOW FEST
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      El Flow Fest 2026 ya tiene cartel oficial. Los organizadores de este festival revelaron finalmente a los artistas que formarán parte de la próxima edición del festival, programada para realizarse el 28 y 29 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

      La edición de este año reunirá a algunas de las figuras más importantes del reggaetón, el trap latino y los sfonidos urbanos actuales. Durante la presentación oficial del cartel, Samuel Vargas, CM Manager de Coca-Cola Flow Fest, retomó el lema de la campaña "La calle nos llama" para una nueva edición del festival.

      La jornada del sábado 28 de noviembre estará encabezada por Anuel AA y Tito Double P, dos de los nombres más populares del panorama urbano actual.

      El primer día también contará con las presentaciones de Chencho Corleone, Manuel Turizo, Ñengo Flow, Zion y El Bogueto, además de otros exponentes como Tokischa, Kevin Roldán, Ken-Y y Uzielito Mix.

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      Uno de los anuncios que más llamó la atención fue la presencia de Grupo Frontera como invitado especial para cerrar las actividades de la noche.

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