Aristas colombianos
Apoyan a damnificados
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Los artistas colombianos Juliana, Nidia Góngora, Herencia de Timbiquí y Carlos Vives unieron sus voces en ´Aquí Seguiré´, una canción cuyos recursos serán destinados a apoyar a personas de la industria musical afectadas por el terremoto que sacudió el país el pasado 10 de agosto.
La canción nació de la mano de Juliana después del fuerte temblor, inicialmente como un mensaje de fortaleza y acompañamiento para los afectados que fue presentado durante el concierto ´Colombia: Voces por la Vida´, que se realizó el 23 de agosto en Bogotá para recaudar fondos destinados a los damnificados.
Posteriormente, el tema sumó las voces de Nidia Góngora, Herencia de Timbiquí y Carlos Vives, quienes encontraron en la canción una oportunidad para continuar apoyando, desde la música, a las personas afectadas por el terremoto.
´Aquí Seguiré´ reúne así cuatro propuestas con diferentes raíces y trayectorias de la música colombiana alrededor de un mensaje de unión, resiliencia y esperanza frente a una tragedia que dejó comunidades afectadas en distintas regiones del país, señalaron los artistas en un comunicado.
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