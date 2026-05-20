logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REFLEXIONA SU FE

Fotogalería

REFLEXIONA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Mujer condenada a 30 años por asesinato de bebé en Oaxaca

La responsable planeó el encuentro con la víctima para apropiarse de la bebé recién nacida.

Por El Universal

Mayo 20, 2026 07:27 p.m.
A
Mujer condenada a 30 años por asesinato de bebé en Oaxaca

OAXACA, Oax., mayo 20 (EL UNIVERSAL).- Una mujer identificada como

E. L. O.
fue sentenciada

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


a 30 años de prisión por asesinar a una joven en Oaxaca, con el objetivo de quedarse con su bebé recién nacida.
De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron en la colonia Bosque Sur, en el municipio de Santa Lucía del Camino, donde la víctima – una mujer que recientemente había dado a luz- fue citada por E. L. O. bajo el argumento de recibir un supuesto apoyo de un programa social.
La víctima acudió al encuentro acompañada de su hija recién nacida, momento en que fue vista con vida por última ocasión.
Posteriormente, el 4 de abril de 2018, el cuerpo de la víctima fue localizado al interior de un tambo de plástico abandonado a un costado del camino de terracería que conduce a las ruinas de Dainzú, en jurisdicción de San Mateo Macuilxóchitl, perteneciente a San Jerónimo Tlacochahuaya.
Los peritajes arrojaron que la causa de la muerte fue asfixia por sofocación y traumatismo craneoencefálico.
Después se realizó un cateo en el domicilio de E. L. O., lugar en el que fue localizada la hija de la víctima. Y según la Fiscalía General de Oaxaca, la responsable planeó el encuentro con la finalidad de quedarse con la bebé.
La imputada fue sentenciada a 30 años de prisión, además del pago correspondiente por concepto de reparación del daño, por el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y traición.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Mujer condenada a 30 años por asesinato de bebé en Oaxaca
Mujer condenada a 30 años por asesinato de bebé en Oaxaca

Mujer condenada a 30 años por asesinato de bebé en Oaxaca

SLP

El Universal

La responsable planeó el encuentro con la víctima para apropiarse de la bebé recién nacida.

Instalan mesa de diálogo por conflicto en Chichén Itzá
Instalan mesa de diálogo por conflicto en Chichén Itzá

Instalan mesa de diálogo por conflicto en Chichén Itzá

SLP

El Universal

Mesa de diálogo se realiza en Mérida para atender demandas de artesanos y preservar servicios turísticos.

Harfuch confirma: Rubén Rocha Moya está en Sinaloa sin escolta federal
Harfuch confirma: Rubén Rocha Moya está en Sinaloa sin escolta federal

Harfuch confirma: Rubén Rocha Moya está en Sinaloa sin escolta federal

SLP

El Universal

Estados Unidos acusa a Rocha Moya y otros funcionarios por presuntos nexos con crimen organizado.

Detienen a seis funcionarios por corrupción en Morelos
Detienen a seis funcionarios por corrupción en Morelos

Detienen a seis funcionarios por corrupción en Morelos

SLP

EFE

La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó a 32 personas físicas y morales relacionadas con la red criminal en Morelos.