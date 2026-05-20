Instalan mesa de diálogo por conflicto en Chichén Itzá
Mesa de diálogo se realiza en Mérida para atender demandas de artesanos y preservar servicios turísticos.
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CHICHÉN ITZÁ, Yuc., mayo 20 (EL UNIVERSAL).- ElGobierno del Estado y representantes de artesanos y comerciantes
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de la zona arqueológica de Chichén Itzá se sentaron a la mesa del diálogo con el objetivo de solucionar el conflicto que prevalece en la zona arqueológica.
Este martes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Patronato Cultur cerraron la zona arqueológica de Chichén Itzá debido - supuestamente- a labores de mantenimiento, sin embargo, los artesanos y comerciantes tomaron las instalaciones permitiendo el libre paso de los turistas.
Por la tarde, el Gobierno del Estado y representantes de estos sectores acordaron instalar este miércoles una mesa de diálogo, ya que ambas partes manifestaron su disposición para lograr acuerdos.
La mesa de negociación se lleva a cabo a puerta cerrada en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI en Mérida.
De acuerdo con el secretario general de Gobierno, Omar Pérez Avilés, "se privilegia el diálogo como vía para cumplir con las demandas y garantizar los servicios en esta importante zona patrimonial y turística de la entidad".
Por su parte, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) reiteró su postura de mantener un diálogo permanente con los artesanos, guías turísticos y pobladores de Tinum para garantizar un acuerdo satisfactorio.
A través de un comunicado, el INAH indicó que, desde el año pasado junto con el Gobierno del Estado, ha mantenido comunicación abierta sobre la apertura del Centro de Atención a Visitantes (CATVI), a través de mesas semanales en las que se han escuchado las solicitudes de los diversos grupos involucrados.
La dependencia señaló que las demandas que están en la mesa son: el no desplazamiento de los artesanos del sitio arqueológico; la posibilidad de acceder a créditos como estímulo a su producción artesanal; apoyo económico para el equipamiento y puesta en marcha de sus locales en el CATVI con servicios de telefonía, internet y sombra.
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