Instalan mesa de diálogo por conflicto en Chichén Itzá

CHICHÉN ITZÁ, Yuc., mayo 20 (EL UNIVERSAL).- El

y representantes de

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de lase sentaron a la mesa del diálogo con el objetivo de solucionar el conflicto que prevalece en la zona arqueológica.Este martes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia () y elcerraron ladebido - supuestamente- a labores de mantenimiento, sin embargo, lostomaron las instalaciones permitiendo el libre paso de los turistas.Por la tarde, ely representantes de estos sectores acordaron instalar este miércoles una, ya que ambas partes manifestaron su disposición paraLase lleva a cabo a puerta cerrada en elenDe acuerdo con el secretario general de Gobierno,, "secomo vía para cumplir con las demandas y garantizar los servicios en esta importantede la entidad".Por su parte, el Instituto Nacional de Antropología e Historia () reiteró su postura de mantener uncon los artesanos, guías turísticos ypara garantizar un acuerdo satisfactorio.A través de un comunicado, elindicó que, desde el año pasado junto con el, ha mantenido comunicación abierta sobre la apertura del(CATVI), a través de mesas semanales en las que se han escuchado las solicitudes de los diversos grupos involucrados.La dependencia señaló que las demandas que están en la mesa son: elde los artesanos del sitio arqueológico; la posibilidad decomo estímulo a su producción artesanal;para el equipamiento y puesta en marcha de sus locales en el CATVI con servicios de telefonía, internet y sombra.