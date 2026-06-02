´BACKROOMS´ ARRASA EN TAQUILLA CON 118 MDD

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La película de terror ´Backrooms´, dirigida por un director novel que procede de Youtube, se alza como la cinta más taquillera tras recaudar 118 millones de dólares este fin de semana en cines de todo el mundo, 81,4 de ellos en Norteamérica y Canadá, según datos de la Box Office Mojo.

La película está dirigida por Kane Parsons, un director de 20 años que comenzó a desarrollar la idea en una serie en su canal de Youtube y contaba solo con un presupuesto de diez millones de dólares.

El primer capítulo de la serie que inspiró la película y que se estrenó en Youtube en 2022 supera los 80 millones de visualizaciones.

Se trata también del mayor debut en la historia de una película de terror original y el mejor debut para un cineasta novel de un proyecto que no pertenece a una franquicia.

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Parsons es el director más joven en tener una película número uno en taquilla, tras romper el récord que ostentaba el cineasta Josh Trank, que alcanzó al primer puesto con 27 años cuando estrenó ´Chronicle´ en 2012 con 22 millones de dólares, según señala Variety.