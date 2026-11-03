Belinda aclara las críticas que recibió el Beliween por sus invitados

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Cada año, Belinda convierte su fiesta de Halloween, conocida como Beliween, en una de las celebraciones más esperadas de la temporada, tanto por su producción como por los atuendos que suelen lucir sus asistentes. Sin embargo, esta edición generó críticas en redes sociales, donde algunos disfraces fueron calificados de poco creativos, luego de que la cantante anunciara que la temática sería extraterrestre

"Que coraje que ella pase ocho meses planeando el disfraz y que lleguen los invitados todos chafas", "un año viendo que haces una fiesta icónica para que los invitados lleguen de Spiderman, ay mi Beli, no te valoran", "fue la única que le invirtió a su vestuario", "vimos que iban con cero creatividad y expectativas" y "te quedaron a deber mi Beli", fueron algunos de los comentarios que recibió en su cuenta de Instagram.

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Ante las opiniones negativas, la cantante salió en defensa de los asistentes con un mensaje en el que aclaró que no había reglas a seguir en los disfraces."La temática era ALIEN. No había dess code ni protocolo intergaláctico de vestimenta", dijo.Además, expresó que la intención era organizar una celebración en la que todos los seres y formas de vida pudieran participar: "En la inmensidad del universo, bajo las leyes de Weyland-Yutani y más allá de cualquier sistema solar, todos los seres biológicos, sintéticos, extraterrestres y formas de vida desconocidas son bienvenidos".También bromeó con que el evento no era una audición para formar parte de la especie Xenomorfa, sino simplemente una fiesta.La cantante lució un disfraz de Xenomorfo, criatura de la película "Alien" , dirigida por Ridley Scott en 1979.Belinda sorprendió con una caracterización en tonos grisáceos y prótesis de gran tamaño en la cabeza. La famosa también dejó su rostro visible, que transformó con maquillaje, y añadió unas botas de tacón de aguja para darle un toque sensual al personaje.El diseño original del ser de otro planeta fue creado por H. R. Giger, quien combinó elementos orgánicos y mecánicos para construir a la célebre figura, caracterizada por su cabeza alargada y sus formas anatómicas.