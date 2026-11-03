Aylin Mujica recuerda a su hijo en programa y se apagan luces

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Aylín Mujica vivió un momento muy conmovedor mientras estaba en un programa en vivo, donde fue recordado su hijo Mauro fallecido hace casi cuatro meses; sin embargo, lo ocurrido dividió opiniones en redes, donde tachan de montaje lo que pasó.

Mauro, el hijo de la conductora, murió el 16 de julio por un fallo multiorgánico derivado de un cuadro severo de neumonía no detectada a tiempo, tenía 31 años y su fallecimiento fue una tragedia para Aylin y su familia.

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Pese a su pérdida, Mujica ha seguido trabajando y respondiendo entrevistas, recientemente estuvo en el programa de "La mesa caliente" donde las conductoras le dieron sus condolencias y le regalaron un ramo de flores.Mauro, conocido como el DJ y productor musical, fue recordado por su madre entre lágrimas, Mujica admitió que el dolor era grande, y mientras lloraba y recibía el pésame, las luces del estudio se apagaron y las conductoras dijeron que se trató de una manifestación del hijo de Ailyn.Mujica se emocionó y entre lágrimas agradeció lo ocurrido, después, en redes sociales compartió lo ocurrido y aunque admitió que muchos no iban a coincidir con ella, lo que había pasado fue mágico y revelador."Pasó algo mágico que yo dije esto tiene que ser Mauro, tiene que ser Dios... Una fuerza por dentro como madre que te dice: él debe estar en un lugar mejor que nosotros, ya no sufre, ya no tiene que pasar trabajo".En el programa, muy emocionada y conmovida, Mujica confesó: "Estoy sumamente emocionada por haber sentido la presencia de mi hijo, aunque suene raro hemos sentido la presencia de mi hijo Mauro en vivo en el estudio de 'La mesa caliente', ha sido una experiencia loquísima pero muy mágica", reconoció.Cibernautas reprobaron lo ocurrido, lo calificaron como un montaje, y lamentaron que todo se haya hecho por rating:"Quién apagó la luz, la producción se pasa sí". "Apagaron la luz en el estudio". "¿Mauro es el que quita la luz en Venezuela?". "Quién nos vendrá a visitar a nosotros en Venezuela cuando se va la luz 6 horas al día". "Producción haciendo drama puro show y drama", señalaron.El 2 de noviembre, Día de Muertos en México, Mujica recordó a su hijo con una imagen y una reflexión sobre lo mucho que lo extraña:"Dicen que hoy, 2 de noviembre, es el día para recordar a los que ya no están... pero yo, mi Mau querido, te recuerdo todos los días. No hay un solo instante en el que no estés presente en mi corazón, en mis pensamientos y en mi vida. Te amo y te extraño todos los días, mi Mau querido. Hasta que la vida nos vuelva a reunir", escribió.