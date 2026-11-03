¿Qué es la demanda de habeas corpus que pidió Inés Gómez Mont?

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La exconductora de televisión Inés Gómez Mont se encuentra en medio de un proceso legal en Estados Unidos tras ser arrestada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el 30 de octubre de 2026 en Florida.

Ante este escenario, su equipo legal promovió una demanda de habeas corpus ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida para impugnar la legalidad de su arresto.

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El juez federal Jeffrey T. Kuntz aceptó la solicitud a trámite y fijó el 4 de noviembre de 2026 como fecha límite para que el ICE entregue los informes que justifiquen por qué la mantienen bajo custodia.El término habeas corpus proviene del latín (que significa "que tengas el cuerpo") y representa uno de los derechos fundamentales del sistema legal anglosajón.De acuerdo con la Oficina de Administración de los Tribunales de los Estados Unidos (US Courts), se trata de un recurso que permite a un juez revisar si la detención de una persona por parte de una autoridad gubernamental es legal o arbitraria.En el caso de Gómez Mont, este recurso busca que el juez evalúe si el ICE tenía el sustento jurídico necesario para arrestarla y mantenerla retenida. Asimismo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) explica que el artículo 2241 de su código federal permite interponer esta demanda contra condiciones de confinamiento o custodias administrativas.Aunque los abogados de la comunicadora intentaron frenar su traslado urgente desde el centro Broward Transitional Center alegando motivos de salud de una de sus hijas, el juez Kuntz denegó esa solicitud de emergencia por falta de jurisdicción inmediata, pero mantuvo la orden de exigir cuentas al ICE.El recurso equivalente en la legislación mexicana es el juicio de amparo (en específico el amparo indirecto tramitado en materia penal contra la privación ilegal de la libertad). De conformidad con la Ley de Amparo y los criterios del Poder Judicial de la Federación (PJF), este mecanismo protege a la ciudadanía frente a actos arbitrarios del Estado o violaciones a garantías constitucionales.Sin embargo, aunque ambos sirven para defender los derechos frente al abuso de poder, su aplicación en el caso de la exconductora responde a contextos distintos. El habeas corpus en Florida ataca únicamente la legalidad de su arresto migratorio ejecutado por una agencia de Estados Unidos.Por otro lado, los juicios de amparo que la defensa de Gómez Mont ha promovido previamente en México buscan invalidar las órdenes de aprehensión dictadas por jueces mexicanos por delitos como delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.