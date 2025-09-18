BEYONCÉ PIERDE MATERIAL INÉDITO

Las autoridades estadounidenses arrestaron a un sospechoso por el robo de discos de Beyoncé con canciones inéditas y otros documentos relacionados con su gira Cowboy Carter, ocurrido en julio de este año.

Este miércoles, la cadena ABC News informó que el presunto involucrado fue identificado como Kelvin Evans, acusado de allanamiento de vehículo con intención de cometer un robo y de violación de libertad condicional. La policía de Atlanta detalló que ninguna de las pertenencias de la artista que se encontraban en el auto han sido recuperadas.

Según la policía local, el 8 de julio recibieron un reporte en el Krog Street Market. Al llegar, encontraron que una camioneta Jeep Wagoneer, rentada por el equipo de la cantante, había sido forzada durante una breve parada en el centro gastronómico.

Las autoridades iniciaron la búsqueda de computadoras y AirPods, lo que permitió localizar parte del equipo y obtener dos huellas dactilares. Además, las cámaras de seguridad del lugar captaron el momento del robo.

