BEYONCÉ PIERDE MATERIAL INÉDITO

Por El Universal

Septiembre 18, 2025 03:00 a.m.
A
BEYONCÉ PIERDE MATERIAL INÉDITO

Las autoridades estadounidenses arrestaron a un sospechoso por el robo de discos de Beyoncé con canciones inéditas y otros documentos relacionados con su gira Cowboy Carter, ocurrido en julio de este año.

Este miércoles, la cadena ABC News informó que el presunto involucrado fue identificado como Kelvin Evans, acusado de allanamiento de vehículo con intención de cometer un robo y de violación de libertad condicional. La policía de Atlanta detalló que ninguna de las pertenencias de la artista que se encontraban en el auto han sido recuperadas.

Según la policía local, el 8 de julio recibieron un reporte en el Krog Street Market. Al llegar, encontraron que una camioneta Jeep Wagoneer, rentada por el equipo de la cantante, había sido forzada durante una breve parada en el centro gastronómico.

Las autoridades iniciaron la búsqueda de computadoras y AirPods, lo que permitió localizar parte del equipo y obtener dos huellas dactilares. Además, las cámaras de seguridad del lugar captaron el momento del robo.

BAD BUNNY, EL MÁS NOMINADO DE LOS LATIN GRAMMY
BAD BUNNY, EL MÁS NOMINADO DE LOS LATIN GRAMMY

BAD BUNNY, EL MÁS NOMINADO DE LOS LATIN GRAMMY

SLP

El Universal

LANZA NUEVA EDICIÓN DE 'BOOTLEGS'
LANZA NUEVA EDICIÓN DE ‘BOOTLEGS’

LANZA NUEVA EDICIÓN DE ‘BOOTLEGS’

SLP

EFE

EL LEGENDARIO MÚSICO PUBLICARÁ EL PRÓXIMO 31 DE OCTUBRE 'THROUGH THE OPEN WINDOW, 1956-1963', SU OCTAVA ENTREGA MUSICAL EN LA QUE RELATA SU MADURACIÓN ARTÍSTICA

CARDI B Y STEFON DIGGS ESPERAN SU PRIMER HIJO
CARDI B Y STEFON DIGGS ESPERAN SU PRIMER HIJO

CARDI B Y STEFON DIGGS ESPERAN SU PRIMER HIJO

SLP

EFE

KENIA OS BRILLA EN NY CON 'ANIMAL PRINT'
KENIA OS BRILLA EN NY CON ‘ANIMAL PRINT’

KENIA OS BRILLA EN NY CON ‘ANIMAL PRINT’

SLP

El Universal