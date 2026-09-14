Torneo Internacional de Boliche reconoce a figuras potosinas

La inauguración de esta su Sexagésima Quinta Edición, que se celebra anualmente en el mes de septiembre, se realizó en un ambiente de tradición, entusiasmo y convivencia deportiva en el Salón de Las Rosas, con la participación de bolichistas de varias partes del País.

Vicente Ruiz Rodríguez presidente del Consejo de Administración del Club Anfitrión, realizó la inauguración, y agradeció al Comité organizador formado por Eduardo Guillermo Guardiola Villalobos, José Luis Valle García, Ricardo Mauricio Villalba Jaime y Carlos Julián, suesfuerzo, trabajo y entusiasmo, para que el evento sea un éxito.

Muy significativo fue el reconocimiento a los bolichistas potosinos que en diferentes épocas participaron y dejaron huella en el deporte de los tumba pinos, como Jorge Alcalde, Eduardo Díaz de León Pedroza, Salvador Espinosa Díaz de León, Alejandro Acebo, Gerardo Urriza, Miguel Torres Corzo y Fabián Espinosa Díaz de León, quienes escribieron una página importante en la historia del Club y que quedaron plasmadas en las vitrinas de trofeos del propio Club.

Se recordó que en 1965, cuando apenas tenían 13 años de edad, Miguel Torres Corzo, Eduardo Díaz de León Pedroza y Fabián Espinosa Díaz de León se proclamaron Campeones Nacionales Infantiles de Boliche, representando orgullosamente a San Luis Potosí y al Club Deportivo Potosino, institución en cuyas mesas aprendieron y desarrollaron su pasión por este deporte.

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Siete años después, en 1972, volvieron a conquistar el campeonato nacional, ahora en la categoría Juvenil por Quintetas, integrándose al equipo José de Jesús Barragán de Alba y Rafael Fernández Cansino (Q.E.P.D.).

El triunfo de ellos y de muchos más, fueron resultado no solamente de su talento y dedicación, sino también de la formación y acompañamiento que recibieron en el Club Deportivo Potosino, con la asesoría de bolichistas destacados, como los doctores Antonio Urriza y Manuel Sánchez Lavín, así como de Silvestre Dorador y del ingeniero Juan Cabrero, quienes contribuyeron de manera importante a su formación deportiva.

Los niños y jóvenes que alguna vez compartieron las pistas del Club Deportivo Potosino son hoy hombres de la tercera edad, pero mantienen intactos los vínculos que construyeron hace más de seis décadas.

El deporte los reunió; la convivencia, las experiencias y los años hicieron de aquella relación una amistad profunda y permanente.

El reconocimiento del CDP no es solamente a los campeones, sino también a los amigos que supieron conservar durante más de 60 años los valores que el deporte puede sembrar: disciplina, compañerismo, lealtad y amistad.

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La reina del Club, Isabella López Zavala, fue la encargada de aventar la primera bola rumbo a la chuza, deseando que todos los participantes tengan el mejor de su desempeño.