Actualizan padrón de policías municipales en Soledad
El proceso incluye fotografías, huellas dactilares, datos personales y antecedentes laborales de los agentes
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San Luis Potosí, SLP.- El Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP) inició en Soledad de Graciano Sánchez la actualización del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública correspondiente a la Guardia Civil Municipal.
De acuerdo con el comunicado estatal, el procedimiento contempla el llenado de la cédula de inscripción, la toma de fotografías y huellas dactilares, así como la revisión de la información laboral de los agentes.
La titular del SECESP, Nohemí Proal Huerta, explicó que los datos recabados serán incorporados al Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El Gobierno estatal señaló que este procedimiento se realiza en coordinación con los ayuntamientos para mantener actualizado el padrón de elementos pertenecientes a las 59 corporaciones municipales de San Luis Potosí.
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La actualización busca contar con información de identificación y antecedentes laborales de los integrantes de las instituciones de seguridad municipales.
El comunicado no precisó cuántos agentes de Soledad serán registrados, cuánto tiempo durará el proceso ni cuándo se extenderá al resto de las corporaciones municipales.
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