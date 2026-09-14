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Oasis anuncia gira mundial de 38 conciertos en 2027

Los hermanos Gallagher vuelven a los escenarios

Por EFE

Septiembre 14, 2026 10:58 a.m.
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Oasis anuncia gira mundial de 38 conciertos en 2027
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      La banda de rock británica Oasis anunció este lunes su gira mundial 'Oasis Live´27', con 38 conciertos que les llevarán el próximo año por 11 ciudades de 9 países, incluida Barcelona, donde ofrecerán dos citas en el Estadio Olímpico Lluis Companys, el 10 y 11 de julio de 2027.

      Oasis regresa a España tras 18 años

      Los hermanos Liam y Noel Gallagher confirmaron así su vuelta a los escenarios españoles después de 18 años de su última actuación, en el Festival Internacional de Benicàssim (FIB) en julio de 2009, apenas un mes antes de que la banda anunciase su separación.

      El anuncio de la gira se publicó este lunes en las redes sociales de la banda, después de días de rumores con publicaciones crípticas diarias que adelantaban cada uno de los lugares en los que ofrecerían concierto con elementos propios de cada localización; por ejemplo, para Barcelona, había un cartel que referenciaba al pintor Joan Miró y un guitarrista.

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      Detalles y fechas de la gira 'Oasis Live´27'

      'Oasis Live´27' consistirá en 38 fechas, que arrancarán el próximo 21 de mayo de 2027 en el estadio Celtic Park de Glasgow (Escocia) y se extenderá hasta el 19 de septiembre, cuando culminarán en el mítico recinto de Knebworth (norte de Londres) -donde ofrecerán cuatro conciertos-, en el que hace tres décadas (1996) tocaron para una audiencia récord de 250.000 personas.

      Entre medias, además de en Barcelona, también ofrecerán una residencia de once conciertos en su Mánchester natal, y harán paradas en Múnich (Alemania), Ámsterdam, París, Roma, Boston y Las Vegas (Estados Unidos) y Slane Castle, en Irlanda.

      Para adquirir las entradas, la banda ha habilitado un enlace de registro para los seguidores, que estará disponible hasta el próximo jueves 17 a las 16:00 hora británica (15:00 GMT). Además, anunciaron que no habrá una venta general, posiblemente como medida para limitar la reventa y los llamados 'precios dinámicos' que utilizan las empresas de tickets.

      Los precios estándar de las entradas serán fijos y oscilarán entre 85€ y 255€, incluidos los gastos, más una cuota de servicio por transacción de 2€ de Ticketmaster, indicó la promotora Live Nation en un comunicado.

      "¡COMENZAD LAS CELEBRACIONES! Después de un periodo de reflexión, 'la fuerza más perjudicial de la cultura pop en la historia británica reciente' se ha declarado apta para su objetivo y volverá una vez más para levantar el ánimo de la gente", escribió la banda en sus redes sociales.

      "Ven a vernos en forma, será todo un espectáculo", añadieron.

      Los reyes del 'Britpop' regresarán así de nuevo a los escenarios dos años después de su gira mundial 'Oasis Live´25' que supuso el reencuentro de los hermanos Gallagher sobre las tablas tras 16 años de separación musical.

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