logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Torneo Internacional de Boliche reconoce a figuras potosinas

Fotogalería

Torneo Internacional de Boliche reconoce a figuras potosinas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Buscan recursos suficientes para prevenir violencia familiar

La legisladora Gabriela López Torres enfatizó la importancia de asignar el presupuesto adecuado para prevención

Por Samuel Moreno

Septiembre 14, 2026 12:30 p.m.
A
Gabriela López Torres/Foto: Carlos Vega-Pulso

Gabriela López Torres/Foto: Carlos Vega-Pulso

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ante los 5 mil 923 casos de violencia familiar registrados en San Luis Potosí entre enero y julio de 2026, la diputada local de Morena, Jessica Gabriela López Torres, planteó que el Congreso del Estado debe poner especial atención en la asignación de recursos públicos para las instituciones encargadas de prevenir y atender esta problemática.

      De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante ese periodo San Luis Potosí registró una tasa de 197.26 casos de violencia familiar por cada 100 mil habitantes, por encima del promedio nacional de 121.49 casos.

      López Torres señaló que durante noviembre y diciembre, cuando el Congreso analiza y aprueba las leyes de ingresos y egresos, los legisladores deben revisar que el presupuesto propuesto por el Ejecutivo estatal contemple recursos suficientes para fortalecer las acciones de prevención y atención.

      En particular, consideró necesario dotar al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de herramientas para implementar campañas de capacitación, escuelas para padres y otras estrategias dirigidas a las familias.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LEA TAMBIÉN

      SL, 11vo. lugar en violencia familiar

      La tasa registrada coloca al estado por encima de la media nacional

      La legisladora también planteó una mayor coordinación entre el DIF estatal y los municipales con la Secretaría de las Mujeres, al considerar que esta última institución tiene entre sus responsabilidades el diseño de políticas públicas para reducir la violencia familiar y contra las mujeres. Señaló que la atención del problema requiere que las dependencias encargadas de proteger a las familias trabajen de manera conjunta.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Actualizan padrón de policías municipales en Soledad
      Actualizan padrón de policías municipales en Soledad

      Actualizan padrón de policías municipales en Soledad

      SLP

      Redacción

      El proceso incluye fotografías, huellas dactilares, datos personales y antecedentes laborales de los agentes

      Buscan recursos suficientes para prevenir violencia familiar
      Buscan recursos suficientes para prevenir violencia familiar

      Buscan recursos suficientes para prevenir violencia familiar

      SLP

      Samuel Moreno

      La legisladora Gabriela López Torres enfatizó la importancia de asignar el presupuesto adecuado para prevención

      Detalla FGE investigación sobre muerte de universitario
      Detalla FGE investigación sobre muerte de universitario

      Detalla FGE investigación sobre muerte de universitario

      SLP

      Rubén Pacheco

      La fiscal general señaló que no habría algún delito que perseguir

      Burócratas estatales gozarán de tres días de asueto patrio
      Burócratas estatales gozarán de tres días de asueto patrio

      Burócratas estatales gozarán de tres días de asueto patrio

      SLP

      Pulso Online

      Personal de base y de confianza suspenderá labores del 14 al 16 de septiembre; Seguridad, Protección Civil y Salud mantienen guardias