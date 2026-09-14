Buscan recursos suficientes para prevenir violencia familiar

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Ante los 5 mil 923 casos de violencia familiar registrados en San Luis Potosí entre enero y julio de 2026, la diputada local de Morena, Jessica Gabriela López Torres, planteó que el Congreso del Estado debe poner especial atención en la asignación de recursos públicos para las instituciones encargadas de prevenir y atender esta problemática.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante ese periodo San Luis Potosí registró una tasa de 197.26 casos de violencia familiar por cada 100 mil habitantes, por encima del promedio nacional de 121.49 casos.

López Torres señaló que durante noviembre y diciembre, cuando el Congreso analiza y aprueba las leyes de ingresos y egresos, los legisladores deben revisar que el presupuesto propuesto por el Ejecutivo estatal contemple recursos suficientes para fortalecer las acciones de prevención y atención.

En particular, consideró necesario dotar al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de herramientas para implementar campañas de capacitación, escuelas para padres y otras estrategias dirigidas a las familias.

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La legisladora también planteó una mayor coordinación entre el DIF estatal y los municipales con la Secretaría de las Mujeres, al considerar que esta última institución tiene entre sus responsabilidades el diseño de políticas públicas para reducir la violencia familiar y contra las mujeres. Señaló que la atención del problema requiere que las dependencias encargadas de proteger a las familias trabajen de manera conjunta.