Aldo Rendón responde a rumores sobre su salida del reality

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 13 (EL UNIVERSAL).- Ante los rumores de que su salida de "La Casa de los Famosos México" habría estado relacionada con los polémicos comentarios que hizo dentro del reality y no con su estado de salud, Aldo Rendón decidió dar la cara.

El stylist abandonó el programa el pasado 1 de septiembre debido a problemas hepáticos y biliares que enfrenta desde hace años; sin embargo, mientras se recuperaba, comenzaron a circular versiones que atribuían su salida a una supuesta "funa masiva".

Ahora, y a través de un video que publicó en su canal oficial de YouTube, Aldo habló por primera vez de lo ocurrido y dio una actualización sobre su estado su salud.

¿Cómo ocurrió la salida de Aldo Rendón de La Casa de los Famosos?

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Según contó, uno de los primeros signos que notó fue que comenzó a ponerse amarillo, y aunque al inicio no se alarmó pues ya había presentado una situación similar, todo cambió cuando sus compañeros comenzaron a evidenciarlo.

"En la casa me empecé a ver amarillento, todo el mundo me empezó a preguntar: '¿Por qué tienes los ojos amarillos?' y cuando me lo empezaron a decir dije: 'Ya valió'", relató.

Al mismo tiempo comenzó a sufrir ataques de gota que no cedían, lo que terminó por complicarlo todo y lo llevó a necesitar estudios y análisis de sangre.

"Cuando se toma la decisión de que me saquen es porque llevaba dos semanas jodido, y yo, imagínense la angustia que traía", dijo.

Detalles confirmados sobre el estado de salud de Aldo Rendón

Los resultados mostraron que su ácido úrico estaba al doble de los niveles normales y que tenía una fuerte inflamación en el hígado, por lo que la producción y el equipo médico determinó que lo mejor era que se atendiera de manera inmediata.

"De repente la doctora dice: 'Esta persona necesita hacerse estudios, ya no puede esperar'; a eso súmale que tiene el bazo y el hígado muy crecido. Me sacaron por enfermo, se llegó a un común acuerdo y ya", afirmó.

Pese a las circunstancias de su salida, el también influencer se refirió a su paso por "La casa de los famosos México" como una experiencia que cambió su vida para bien y del que está más que orgulloso.

"Para bien o para mal, 'La Casa de los Famosos' es de lo que más hablan. Me siento feliz, me siento honrado de formar parte de este proyecto", expresó.

Hasta el momento aún no tiene un diagnóstico, pero se encuentra ya bajo supervisión médica y a la espera de un tratamiento.