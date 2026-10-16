Una lucha por sobrevivir y el regreso de "Street Fighter" a la pantal

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El cine sirve para todo y en esta semana un antiguo mito entre animales marinos y humanos, así como un antiguo videojuego llevado a la pantalla, son las recomendaciones semanales.

¿Cómo ocurrió la trama de "La caída de la ballena"?

"La Caída de la Ballena"

¿Quién no conoce la historia bíblica de Jonás, el hombre que al ser lanzado al mar es engullido por una ballena donde permanece por tres días y tres noches antes de ser escupido?, ¿o de Pinocho, que pasa por algo similar?.

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¿Alguien podría sobrevivir realmente en uno de esos gigantes mamíferos? Pues la combinación creativa del realizador Brian Duffield ("Nadie podrá salvarte") y Austin Abrams ("La noche de la desaparición" y "Resident evil: noche cero") creen que sí.

Y por ello aceptaron trabajar juntos en "La caída de la ballena", un thriller dramático en el que un hombre buscando en el mar los restos de su padre, queda atrapado entre las fauces de un cachalote de más de 20 metros de longitud.

Uno pensaría que ahí se acabó la historia y no hay nada más que contar, pero no, porque el personaje cuenta con una hora de oxígeno para tratar de liberarse y sobrevivir.

Detalles confirmados sobre la verosimilitud y producción

¿Eso podría pasar en la vida real? Científicamente hay probabilidades de que una persona quede accidentalmente dentro de la boca de uno de estos gigantes, pero hasta ahí.

Hay casos conocidos como el de Rainer Schimpf, que en 2019 mientras buceaba quedó atrapado por unos instantes en la boca de una ballena.

"Yo estaba nadando cerca de un banco de peces en la época de pesca de sardina y queríamos fotografiar el momento en el que los cetáceos se comen ese bando de dar la ballena me alcanzó por detrás, duró 2 segundos. Fueron dos segundos, dos segundos muy largos y luego me soltó", contó en el festival Arona Son Atlántico.

Ahí mismo dijo que si hubiera sido un tiburón el que lo hubiera atrapado, ya no estaría vivo.

Para crear el interior del estómago de la ballena, el director utilizó efectos prácticos y un diseño de sonido misterioso, aderezado con asesoría científica que sirvió dramáticamente, pues el corazón de una ballena está al lado del corazón, por lo que éste reacciona con los latidos y permitía crear más tensión en el espectador.

Elisabeth Shue ("The boys") y Josh Brolin ("Avengers") completan el elenco principal. Por cierto que Abrams hizo sus propias escenas de acción.

¿Qué ofrece la nueva película de "Street Fighter"?

"Street Fighter"

Han pasado casi cuatro décadas de que este videojuego llegó a las manos de los jugadores de maquinistas (llamadas así en los 80s) y por fin, dicen, llegó una película que le hace justicia.

Kitao Sakurai, realizador de "Twisted metal" y "Butterfly", fue el responsable de liderar esta historia que se ubica en los albores de los 90s cuando Ryu y Ken, dos antiguos compañeros, se reúnen para participar en un torneo mundial de guerreros, en medio de lo que parece ser una conspiración.

Varios de los actores se comprometieron tanto en el papel que cambiaron su cuerpo, por ejemplo Callina Liang, quien es Chun Li en el filme, estudió por varios meses los juegos originales para ver los movimientos del personaje en cámara lenta y se sometió a una rutina que le hizo crecer 6 centímetros su masa muscular.

"Cuando estaba aumentando comía 12 huevos al día; cada dos horas tenía que comer algo y estaba al borde de vomitar, pero funcionó", contó.

En el reparto también está Jason Momoa como Blanka.