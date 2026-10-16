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Añejo, problema de desabasto de agua en Villa de Pozos: Aradillas

La concejal Patricia Aradillas señala que no se aprobará aumento de tarifas mientras persistan fallas en el suministro.

Por Samuel Moreno

Octubre 16, 2026 12:12 p.m.
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Patricia Aradillas / Foto: Pulso

Patricia Aradillas / Foto: Pulso

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      Más de 15 colonias de Villa de Pozos enfrentan problemas de abastecimiento de agua potable, algunas desde hace más de una década, por lo que el municipio rechazó la posibilidad de incrementar las tarifas del servicio para 2027, ante las deficiencias que persisten en el suministro.

      La concejal presidenta de Villa de Pozos, Patricia Aradillas, señaló que el municipio no avaló la propuesta de Cuotas y Tarifas 2027 del organismo operador Interapas, debido a que habitantes de distintas zonas continúan pagando por el servicio sin recibir agua en sus domicilios.

      Aradillas explicó que el gobierno municipal mantiene el abastecimiento mediante pipas en las colonias afectadas, como una medida para atender las necesidades de las familias que carecen del servicio por la red de distribución.

      La concejal presidenta consideró necesario revisar la propuesta tarifaria que será sometida a consideración del Congreso del Estado y pidió evitar aumentos mientras persistan las deficiencias en el suministro de agua potable en Villa de Pozos.

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