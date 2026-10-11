Caifanes trae sus canciones al público potosino

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Alfonso André, Diego Herrera, Rodrigo Baills, Marco Rentería y Saúl Hernández llegaron a San Luis Potosí con la gira Caifanes 2026. La agrupación inició su presentación en el Teatro de la Ciudad del Parque Tangamanga II con Debajo de tu piel, tema de su álbum El Silencio, ante un público que acompañó el recorrido musical de una de las bandas representativas del rock mexicano.

Entre los asistentes se reunieron distintas generaciones de seguidores y seguidoras. Mientras algunos portaban camisetas alusivas al grupo, otros acudieron con vestimentas inspiradas en deidades mexicas, en referencia a los elementos culturales presentes en el imaginario de la agrupación.

A lo largo del concierto, Saúl Hernández, vocalista y guitarrista, intercaló las canciones con mensajes sobre el amor, las relaciones personales y la igualdad. "Hay que tener el coraje. Y al amor nunca hay que tenerle miedo", expresó al público.

Antes de interpretar Viaje astral, el músico dedicó unas palabras a las mujeres y reconoció sus luchas por la igualdad de género y la justicia. También hizo referencia a la violencia feminicida y a la necesidad de construir una sociedad con relaciones más igualitarias. "Nos enseñaste que necesitamos más hombres y menos machos", dijo.

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Durante la canción, las pantallas proyectaron imágenes de mujeres relacionadas con la literatura, la fotografía y las artes, entre ellas Elena Garro, Graciela Iturbide, Rosario Castellanos, Leonora Carrington y Elena Poniatowska.

Previo a Nada, Hernández habló sobre la entrega emocional en las relaciones y la necesidad de recuperar el propio corazón después de una ruptura.

El vocalista también compartió una anécdota sobre los primeros años de la banda, cuando tocaban en espacios clandestinos y los llamados hoyos funkies. Recordó que en sus recorridos solían encontrarse con distintas manadas de perros, con las que llegaron a identificarse por su sentido de pertenencia y su manera de avanzar juntos. De esa experiencia surgió Cuéntame tu vida, canción que interpretaron después de recordar aquella etapa.

Así el concierto del 8 de octubre, concluyó con La Negra Tomasa, al ritmo de la cual el público acompañó a Caifanes en el cierre de una noche que reunió a distintas generaciones.