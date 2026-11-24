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El cineasta Antoine Fuqua, director de "Michael", la película biográfica del "Rey del pop", y su hijo Brando enfrentan un proceso legal por un presunto ataque con arma de fuego.

De acuerdo con la revista People, el viernes 20 de noviembre se presentó una querella a nombre de William Rosenthal, subgerente del bar Good Times At Davey Wayne's, ubicado en Los Ángeles, por un incidente ocurrido el 14 de febrero de este año en el establecimiento.

Según el documento, Fuqua habría golpeado a Rosenthal en el rostro con una pistola, además de dirigirle insultos racistas y antisemitas y amenazarlo de muerte. Posteriormente, su hijo Brando se habría unido a la agresión y, al igual que su padre, habría apuntado con un arma al subgerente.

Cronología del caso

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La demanda, citada también por "The Hollywood Reporter", señala que el altercado comenzó cuando se les negó la entrada al bar al director y a otras cuatro personas, entre ellas sus hijos, debido a que presuntamente se encontraban en estado de ebriedad.

De acuerdo con la versión presentada, uno de los integrantes del grupo escupió a Rosenthal, mientras que la hija de Fuqua lo habría amenazado. Después de estos hechos, abandonaron el establecimiento.

Sin embargo, aproximadamente una hora más tarde, Fuqua regresó al lugar y confrontó al subgerente por supuestamente haber rociado con gas pimienta a su hija. Rosenthal negó la acusación y, presuntamente, fue cuando recibió el golpe en el rostro con la pistola.

Detalles confirmados

En la demanda, Rosenthal sostiene que, a raíz del incidente, sufrió "graves lesiones físicas y psicológicas". También señala que las amenazas tuvieron como objetivo causarle humillación, angustia mental y sufrimiento emocional y físico.

Entre las lesiones que presuntamente sufrió se encuentran un traumatismo craneal, fractura de nariz, laceraciones en la piel y trastorno de estrés postraumático. Según el documento, las consecuencias continúan provocándole dolor y sufrimiento físico y mental, además de que cree que existe la posibilidad de que deriven en algún tipo de discapacidad permanente.

El subgerente presentó la demanda por agresión, lesiones y daño moral intencional, en la que reclama una indemnización superior a los 50 mil dólares y solicita un juicio con jurado.

Por su parte, el representante de Antoine Fuqua declaró a la revista "People" que los señalamientos "no son ciertos".

El cineasta es conocido por películas como "Día de entrenamiento" y la saga "The Equalizer". Además, estará a cargo de dirigir la segunda parte de "Michael", protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del intérprete de "Beat It".

Antoine Fuqua tiene tres hijos, Brando, Asia y Zachary, fruto de su relación con la actriz Lela Rochon.