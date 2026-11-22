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Por increíble que parezca, los Vaqueros de Dallas (4-6) aún tienen la posibilidad de soñar con meterse a la postemporada. Pese a las seis derrotas que han sufrido en la campaña, los Cowboys todavía pueden ganar su división, y con ello, estar dentro de los mejores en la Conferencia Nacional.

Posibilidad de postemporada para Vaqueros Dallas

La derrota de los Gigantes de Nueva York (5-3-1) la semana pasada les ha abierto la posibilidad de ganar y meterse de lleno a la pelea por la corona en el Este de la NFC.

Sin embargo, para que todo esto siga en pie, necesitan ganar este domingo contra uno de los peores equipos de la temporada, los Titanes de Tennessee (1-8), que prácticamente se han quedado sin posibilidades de meterse a Play-offs.

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Cambios en la coordinación defensiva de Dallas

Si bien, la semana pasada ante San Francisco, Dallas firmó la peor actuación de su historia a la defensiva, hubo aspectos que destacar; uno de ellos, la ofensiva liderada por Dak Prescott, el cual, gracias a sus receptores CeeDee Lamb y George Pickens, pudieron meterle 40 puntos a San Francisco.

Cambios. Además, durante la semana, el entrenador en jefe, Brian Schottenheimer, dio a conocer que el coordinador defensivo, Christian Parker, ya no será el que llame las jugadas, por lo que ahora la responsabilidad recaerá en el experimentado asesor, Mike Pettine.

De esta manera, Dallas tiene en sus manos la posibilidad de poder llegar al partido de Acción de Gracias ante Philadelphia con ánimos renovados.