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Antes de despedir el 2026, Miley Cyrus llegará al altar junto al músico Maxx Morando, con quien, según reportes, se casaría este fin de semana en California.

Ceremonia de boda en Palm Springs

Aunque aún se desconocen varios detalles de la boda, TMZ reporta que la ceremonia tendrá lugar en Palm Springs, una ciudad turística ubicada en el desierto que durante esta época del año suele recibir a celebridades. En sus alrededores también hay hoteles de lujo y fincas privadas.

Esta no es la primera vez que Cyrus visita el lugar, pues ha asistido al Festival Internacional de Cine de Palm Springs y suele vacacionar.

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Ensayo y preparativos previos a la boda

Como parte de los preparativos, Page Six captó a la pareja tomada de la mano durante el ensayo de la ceremonia, el viernes por la noche. Ambos vestían de negro y estuvieron acompañados por Tish Cyrus, madre de la cantante, y su hermana Noah. Su padre, Billy Ray Cyrus, no fue visto en el lugar.

El medio reportó que había al menos 20 invitados y que Noah fue fotografiada mientras posaba antes de que terminara el ensayo.

Por su parte, su hermanastra, Lily-Rose Purcell, compartió en sus historias de Instagram imágenes del menú y de una mesa adornada con jarrones de flores. En la parte superior de la carta aparecían las iniciales M+M.

Entre las opciones del menú figuraban filete mignon y raviolis de langosta de Maine, mientras que para el postre se ofrecían pastel de chocolate y crème brûlée de vainilla.

De concretarse la boda, llegaría después de cinco años de relación. Cyrus y Morando se conocieron en una cita a ciegas y comenzaron a salir durante varios veranos.