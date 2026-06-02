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CANTARÁ TEMA DE ´TOY STORY 5´

LA ESTRELLA FORMARÁ PARTE DE LA BANDA SONORA DE LA CINTA, CON UN NUEVO TEMA ORIGINAL TITULADO ´I KNEW IT, I KNEW YOU´

Por EFE

Junio 02, 2026 03:00 a.m.
A
CANTARÁ TEMA DE ´TOY STORY 5´
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      LOS ÁNGELES (EE.UU.).- La estrella estadounidense Taylor Swift formará parte de la banda sonora de ´Toy Story 5´, la próxima entrega de la franquicia de Disney y Pixar, con un nuevo tema original titulado ´I Knew It, I Knew You´.

      El tema, escrito y producido por Swift y Jack Antonoff, "se lanzará en todas las plataformas de música en plataforma de contenidos en línea (´streaming´) y compra el viernes 5 de junio", anunció este lunes Disney en un comunicado.

      ´I Knew It, I Knew You´ formará parte de la banda sonora de la película, que se estrenará en la gran pantalla el próximo 19 de junio.

      La canción marcará el regreso de Swift a las raíces country, "mezclando estilos que han definido su exitosa carrera como compositora e intérprete", agregó el escrito.

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      La intérprete estadounidense cuenta con una trayectoria en la composición para la gran pantalla con canciones originales para bandas sonoras en producciones principales como la que interpretó para ´The Hunger Games´ (´Los Juegos del Hambre´), titulada ´Safe & Sound´ (2012).

      También aportó el tema ´Carolina´ (2022) para el largometraje ´Where the Crawdads Sing´ (´La chica salvaje´), que le valió nominaciones a los Globos de Oro y a los Critics´ Choice Awards. 

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