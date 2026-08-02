Cecilia Suárez reflexiona sobre la equidad en el cine

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

GUANAJUATO, MÉXICO.- A lo largo de sus 35 años de carrera profesional, la actriz mexicana Cecilia Suárez ha sabido "escuchar los cambios" de la industria cinematográfica para "poder seguir sintiendo que hacer cine vale la pena", afirma en una entrevista con EFE, aunque reconoce que a sus colegas hombres "se les han abierto las puertas con más facilidad".

Tras haber sido homenajeada durante la presente edición del Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF) con la Cruz de Plata ´Más Cine´ y la Medalla Filmoteca UNAM, Suárez defiende que lo "ideal" sería que "no hubiera una tendencia de género, sino que el cine se abriera por igual a hombres y mujeres".

Después de haber trabajado con directores de la talla de Tommy Lee Jones en ´Los tres entierros de Melquiades Estrada´ (2005) o con Ernesto Contreras en ´Las oscuras primaveras´ (2014), la oriunda de Tamaulipas ha ido afinando la elección de sus proyectos hasta convertirse en un referente y activista en la lucha contra la violencia de género.

Como vocera global y embajadora contra el feminicidio en México desde las Naciones Unidas, Suárez traslada ese compromiso a un proyecto feminista como la adaptación teatral del libro de Cristina Rivera Garza, ´El invencible verano de Liliana´, por el que su autora recibió el Premio Pulitzer en 2024 en la categoría de Memoria o Autobiografía.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Tras haber sido recibida con los brazos abiertos en Guanajuato, Suárez no quiere perder la oportunidad de reivindicar la relevancia de festivales como el GIFF, a los que considera auténticos "santuarios para el cine" y uno de los "puntos de encuentro" más relevantes para la industria cinematográfica.

"Aquí es donde se gestan los proyectos del futuro. Dentro de los festivales se hacen alianzas y se tienen encuentros para producciones muy importantes. Además, son una cita anual para sentir la temperatura de donde estamos", argumenta.

La actriz regresará a los escenarios con la preparación de la gira nacional en México de ´El invencible verano de Liliana´, que comenzará el 20 de agosto de 2026 en el Festival de Teatro de Nuevo León y supondrá un nuevo reto en la carrera de la reconocida artista.