Gala Montes reconoce celos por atención que recibe Aleks Syntek

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 23 (EL UNIVERSAL).- La actriz Gala Montes es una aliada del cantante Aleks Syntek. Frente a todas las críticas que el músico ha recibido, la joven señala que no sólo lo comprende y lo estima, sino que, la excesiva atención que está recibiendo le causa una especie de celos pues, cae en la cuenta de que, el músico se ha robado la atención que ella recibía.

Celos de Gala Montes por atención a Aleks Syntek

La actriz y el multiinstrumentalista son dos personalidades del medio que han acaparado el interés de las redes sociales, esto debido a los comportamientos que han tenido últimamente, los que, según muchas personas, estarían asociados a un evidente desequilibrio mental.

En los últimos días, las críticas y señalamientos negativos al cantante de "De noche en la ciudad" han ido in crescendo, mientras que las noticias acerca de Gala han disminuido, especialmente, ahora que se encuentra fuera de México, disfrutando de su estancia en California, Estados Unidos.

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Mensaje de apoyo y petición de Gala Montes a Aleks Syntek

Fue, de hecho, desde un paseo que realizaba en la ciudad de Santa Mónica que Gala envió un mensaje a Aleks, en el que asegura comprenderlo y hasta quererlo.

"Wey, yo no sé qué pedo con Aleks Syntek pero, yo, lo amo, lo entiendo, Aleks te entiendo", expresó.

La joven, con la sinceridad que la caracteriza, reconoció que, además de estimar al cantante, también siente una especie de celos de que, ahora, él se ha convertido en el centro de atención, lugar en el que ella se encontraba antes.

"Estoy hasta celosa de ti, de verdad estoy celosa porque me estás robando toda la atención de la gente".

Fue así como Gala le hizo una petición; que no se mude al extranjero, como ha amagado Syntek en los últimos días, pues afirmó que, así como ella, hay otras personas que respetan y aprecian su legado musical.

"Wey, yo sí te entiendo, no te vayas a Inglaterra, sí te queremos en México, te lo juro", precisó.