Alcaldía desconoce plan operativo para la Fenapo

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A unos días del arranque de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), el alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que el Ayuntamiento de San Luis Potosí no ha recibido una invitación formal para integrarse a los operativos y acciones de apoyo que tradicionalmente se realizan durante el evento.

El edil señaló que la administración municipal está en disposición de colaborar como lo ha hecho en años anteriores, ya que distintas áreas del gobierno capitalino suelen intervenir en la operación de la feria. Entre ellas mencionó a la Policía Vial, Comercio, Ecología, Interapas, Alumbrado Público y Parques y Jardines.

Galindo afirmó que hasta el momento el municipio desconoce el plan operativo de la edición de este año, debido a que no ha sido convocado a reuniones de coordinación ni se le ha informado sobre las tareas que eventualmente tendría que desempeñar durante el desarrollo de la feria.

"Nosotros no hemos fallado en ningún año", expresó el alcalde al referirse a la participación del Ayuntamiento en anteriores ediciones de la Fenapo. Sin embargo, insistió en que la colaboración requiere al menos una invitación oficial para conocer las necesidades y responsabilidades que corresponderían a cada dependencia municipal.

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Incluso, comentó que en otras ocasiones la comunicación entre los organizadores y el gobierno capitalino había sido más directa.

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Recordó que el año pasado recibieron una invitación para participar en actividades previas al arranque del evento, situación que, dijo, no ha ocurrido en esta ocasión pese a la cercanía de la inauguración.

Además de la falta de convocatoria para los operativos de la Fenapo, Galindo indicó que tampoco ha recibido invitación para asistir a la tradicional celebración del Día de la Garnacha, programada cada 25 de agosto dentro de la muestra gastronómica de la feria. "Al día de hoy no hay invitación formal para participar en la Fenapo", reiteró.