Esquizofrenia: Cuando las señales se ignoran

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Dos hermanos de Ciudad Valles se encuentran vinculados con la muerte de sus propios padres en hechos distintos. El segundo caso fue el de Adán "N", señalado por presuntamente asesinar a golpes a su madre durante una crisis relacionada con esquizofrenia.

A través de una transmisión en vivo en Facebook, el mandatario Ricardo Gallardo, informó que Adán fue detenido recientemente por la muerte por este hecho.

El caso se encuentra en manos de los jueces, quienes deberán determinar las consecuencias legales correspondientes y valorar el estado mental del acusado al momento de los hechos.

Como antecedente que, aproximadamente dos años atrás, un hermano de Adán "N" también habría asesinado a su padre. En ese momento el hombre argumentó haber actuado debido a un problema mental y un arranque de furia; sin embargo, un juez determinó posteriormente que se encontraba en pleno uso de sus facultades y le impuso una pena superior a 20 años de prisión.

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Ante esta situación, Gallardo consideró que existe un debate jurídico sobre el tratamiento que deben recibir personas que cometen delitos bajo una crisis derivada de algún padecimiento mental, particularmente respecto a si deben ser enviadas a prisión o recibir atención en un hospital psiquiátrico.

Gallardo sostuvo que, desde su perspectiva personal, quienes cometen este tipo de delitos deben enfrentar consecuencias legales, aunque reconoció que corresponde a los tribunales determinar cada caso.

Llamó a poner mayor atención a las personas con enfermedades mentales y evitar que los padecimientos permanezcan sin diagnóstico o tratamiento.

Asegura que ya ha instruido a la Secretaría de Salud a revisar que las clínicas de atención mental funcionen adecuadamente, pues existe infraestructura, pero muchas familias no llevan a sus pacientes a recibir atención o se niegan a reconocer que existe un problema.