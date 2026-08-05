logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La primera torre residencial de The Park

Fotogalería

La primera torre residencial de The Park

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Rojo de la Vega propone cambio de estatuas por obras públicas

Las estatuas retiradas del Jardín Tabacalera permanecen bajo resguardo de la alcaldía mientras se define su destino.

Por El Universal

Agosto 05, 2026 11:39 a.m.
A
Rojo de la Vega propone cambio de estatuas por obras públicas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, lanzó una propuesta para la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para intercambiar las estatuas de Ernesto "El Che" Guevara y Fidel Castro a cambio de obras públicas en la demarcación.


      En un video publicado en sus redes sociales, la edil invitó al gobierno local que se le entregue el costo evaluado de las estructuras en trabajos para reparar las calles, camiones recolectores y diversos servicios de mantenimiento para la alcaldía.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Refirió que las estatuas están resguardadas por la demarcación, luego de que fueron retiradas el año pasado del Jardín Tabacalera.
      "Los gobiernos pasan, las ideologías pasan, pero los baches se quedan. Doce años de malos gobiernos en Cuauhtémoc, las inundaciones se quedan, la falta de agua. Si quieren hacer historia dejen de hacer momentos a políticos, sobre todo si son asesinos y dictadores", afirmó Rojo de la Vega.
      Hace una semana, la jefa de Gobierno anunció que serían reconstruidas las esculturas de Castro y Guevara, las cuales se colocarán en algún punto de la ciudad.
      "Seguramente algunos vecinos no estuvieron de acuerdo, la alcaldesa no estuvo de acuerdo, pero hay otros vecinos que, gente, ciudadanos, que están de acuerdo; y, en torno a eso, nosotros como Gobierno de la ciudad sí estamos de acuerdo y vamos a hacerlo", informó Brugada.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Rojo de la Vega propone cambio de estatuas por obras públicas
      Rojo de la Vega propone cambio de estatuas por obras públicas

      Rojo de la Vega propone cambio de estatuas por obras públicas

      SLP

      El Universal

      Las estatuas retiradas del Jardín Tabacalera permanecen bajo resguardo de la alcaldía mientras se define su destino.

      DEA coloca a hijastro del Mencho como el más buscado
      DEA coloca a hijastro del Mencho como el más buscado

      DEA coloca a hijastro del "Mencho" como el más buscado

      SLP

      PULSO

      Juan Carlos Valencia González es señalado por tráfico de cocaína y metanfetamina hacia EE.UU.

      Arranca Jornada Nacional de Reforestación
      Arranca Jornada Nacional de Reforestación

      Arranca Jornada Nacional de Reforestación

      SLP

      El Universal

      Participan dependencias federales, ejidos, universidades y fuerzas armadas para restaurar ecosistemas afectados

      Ocultan 13 dragones mexicanos en botas para enviarlos a Hong Kong
      Ocultan 13 dragones mexicanos en botas para enviarlos a Hong Kong

      Ocultan 13 dragones mexicanos en botas para enviarlos a Hong Kong

      SLP

      El Universal

      La Profepa aseguró los ejemplares de una especie amenazada dentro de un paquete localizado en una empresa de mensajería de la Ciudad de México