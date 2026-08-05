Rojo de la Vega propone cambio de estatuas por obras públicas

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La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, lanzó una propuesta para la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para intercambiar las estatuas de Ernesto "El Che" Guevara y Fidel Castro a cambio de obras públicas en la demarcación.

En un video publicado en sus redes sociales, la edil invitó al gobierno local que se le entregue el costo evaluado de las estructuras en trabajos para reparar las calles, camiones recolectores y diversos servicios de mantenimiento para la alcaldía.

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Refirió que las estatuas están resguardadas por la demarcación, luego de que fueron retiradas el año pasado del Jardín Tabacalera."Los gobiernos pasan, las ideologías pasan, pero los baches se quedan. Doce años de malos gobiernos en Cuauhtémoc, las inundaciones se quedan, la falta de agua. Si quieren hacer historia dejen de hacer momentos a políticos, sobre todo si son asesinos y dictadores", afirmó Rojo de la Vega.Hace una semana, la jefa de Gobierno anunció que serían reconstruidas las esculturas de Castro y Guevara, las cuales se colocarán en algún punto de la ciudad."Seguramente algunos vecinos no estuvieron de acuerdo, la alcaldesa no estuvo de acuerdo, pero hay otros vecinos que, gente, ciudadanos, que están de acuerdo; y, en torno a eso, nosotros como Gobierno de la ciudad sí estamos de acuerdo y vamos a hacerlo", informó Brugada.