Dictan prisión preventiva al "R1", acusado del asesinato de Manzo

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Un juez de control del Estado de Michoacán dictó prisión preventiva oficiosa a Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias el "R1", por el homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, en noviembre de 2025.

Sin embargo, será hasta el próximo viernes cuando se determinará su situación jurídica, porque la defensa del presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) solicitó la ampliación a 144 horas del plazo constitucional para recabar pruebas en su favor.

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Tras un receso de más de siete horas, la mañana de este martes se reanudó la audiencia de imputación por videoconferencia entre el penal del Altiplano y el juez de control con residencia en el municipio de Uruapan.La diligencia fue privada y en la misma se conectó la viuda y actual alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, reportaron fuentes locales.La Fiscalía de Justicia de Michoacán imputó a Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias el "R1", el delito de homicidio contra Carlos Manzo, registrado en noviembre del año pasado durante el "Festival de las Velas", en el parque principal de ese municipio.Hasta el momento, 31 personas han sido detenidas y vinculadas a proceso penal por este caso, entre ellos, los integrantes de la célula criminal que participó en el homicidio.De acuerdo con el Ejército, Ramón Ángel Álvarez Ayala, "El R-1", pasó a ser el principal colaborador y hombre de confianza de "El Mencho", quien lo responsabilizó del control del narcotráfico en la zona metropolitana de Guadalajara y zona norte del estado de Jalisco.Era el presunto responsable de implementar acciones en contra de otras células antagónicas en las plazas donde operaba y por encomienda de "El Mencho" coordinaba las acciones de incursión del Cártel Jalisco Nueva Generación.Por otra parte, Rafa Álvarez Ayala, "El R-2" funge como lugarteniente del CJNG, responsable de dirigir las células de este cártel que operan en el estado de Jalisco, además de proveer a esta organización delictiva de vehículos para sus actividades ilícitas.